Выставка в Анненкирхе: библейская история в искусстве

В Анненкирхе открывается новая выставка, представляющая собой попурри из лучших арт-объектов с предыдущих выставок. Посетители смогут пройти через всю библейскую историю — от Сотворения мира и укрощения первозданного хаоса до надежды воскресения и ожидания обновлённого мира. Всё это можно будет увидеть через призму самых эффектных инсталляций арт-группы «Зерно», собранных в рамках масштабной выставки.

Символика Лун и садов

В большой зал возвращается легендарная Луна — символ человеческой ответственности и выбора. На лестнице распускаются Эдемский и Гефсиманский сады, а в вестибюле колышутся воды потопа, сверкающая радуга завета создает атмосферу надежды. В ротонде красуется гигантский серафим, добавляющий величия этому уникальному пространству.

Живая история Библии

Каждая локация на выставке представляет собой самостоятельный визуальный рассказ. Они помогают увидеть Библию как живую историю отношений Бога и человека, а также как пространство для глубокой рефлексии, личных вопросов, решений и надежды.

