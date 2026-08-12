Программа для детей в Эрмитаже: Исследуем тайны Древнего Египта
В Эрмитаже детей ждёт увлекательная игра, в ходе которой они откроют для себя мир древних египтян. Участники узнают о папирусах, священных кошках и даже научатся читать иероглифы. Главное — увидеть мумию можно по желанию, что делает мероприятие комфортным для всех!
Что вас ждет?
- Перемещение во времени: кто такие древние египтяне, чем они занимались, и почему кошки считались священными? Узнайте о самой опасной профессии!
- Секреты вечного отдыха: вступите в мир саркофагов, изучите «ушебти» и раскройте тайны жизни после смерти в царстве Осириса.
- Игра с традициями: примерьте парик как у фараона, узнайте секреты папируса и познайте загадочные бронзовые зеркала.
- Правила суда Осириса: решите, сколько должна весить душа, чтобы получить вечную жизнь!
- Ароматы древности: познакомьтесь с благовониями, которые сопровождали египтян в повседневной жизни.
Организационные детали
- После покупки билета необходимо зарегистрироваться по контактам, указанным в билетах. Мы не видим ваши данные и не сможем сообщить точное место встречи.
- Для участия требуется заранее купить билет в Эрмитаж на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии.
- Билеты можно приобрести на официальном сайте Эрмитажа. При необходимости мы подскажем, как это сделать. Стоимость — согласно тарифам музея, дети до 7 лет посещают бесплатно.
- Мероприятие подходит для детей от 5 лет, подростков и взрослых.
- Оплату гиду производите при встрече возле Иорданской лестницы.
- Если вы предпочитаете не видеть мумию, дайте знать — мы все предусмотрим!