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Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала
Киноафиша Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала

Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала

6+
Возраст 6+

О выставке

Программа для детей в Эрмитаже: Исследуем тайны Древнего Египта

В Эрмитаже детей ждёт увлекательная игра, в ходе которой они откроют для себя мир древних египтян. Участники узнают о папирусах, священных кошках и даже научатся читать иероглифы. Главное — увидеть мумию можно по желанию, что делает мероприятие комфортным для всех!

Что вас ждет?

  • Перемещение во времени: кто такие древние египтяне, чем они занимались, и почему кошки считались священными? Узнайте о самой опасной профессии!
  • Секреты вечного отдыха: вступите в мир саркофагов, изучите «ушебти» и раскройте тайны жизни после смерти в царстве Осириса.
  • Игра с традициями: примерьте парик как у фараона, узнайте секреты папируса и познайте загадочные бронзовые зеркала.
  • Правила суда Осириса: решите, сколько должна весить душа, чтобы получить вечную жизнь!
  • Ароматы древности: познакомьтесь с благовониями, которые сопровождали египтян в повседневной жизни.

Организационные детали

  • После покупки билета необходимо зарегистрироваться по контактам, указанным в билетах. Мы не видим ваши данные и не сможем сообщить точное место встречи.
  • Для участия требуется заранее купить билет в Эрмитаж на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии.
  • Билеты можно приобрести на официальном сайте Эрмитажа. При необходимости мы подскажем, как это сделать. Стоимость — согласно тарифам музея, дети до 7 лет посещают бесплатно.
  • Мероприятие подходит для детей от 5 лет, подростков и взрослых.
  • Оплату гиду производите при встрече возле Иорданской лестницы.
  • Если вы предпочитаете не видеть мумию, дайте знать — мы все предусмотрим!

Купить билет на выставка Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13 августа четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14 августа пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
15 августа суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
18 августа вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
19 августа среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
21 августа пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
22 августа суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
8 сентября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
9 сентября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
10 сентября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
11 сентября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
12 сентября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
15 сентября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16 сентября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
17 сентября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
18 сентября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
19 сентября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
22 сентября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
23 сентября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
24 сентября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
25 сентября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
26 сентября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
29 сентября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
30 сентября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
1 октября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
2 октября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
3 октября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
6 октября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
7 октября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
8 октября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
9 октября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
10 октября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13 октября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14 октября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
15 октября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16 октября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
17 октября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
20 октября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
21 октября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
22 октября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
23 октября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
24 октября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
27 октября вторник
12:30
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
28 октября среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
29 октября четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
30 октября пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
31 октября суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
13:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6995 ₽

Фотографии

Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала Эрмитаж для детей: тайны Египетского зала

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