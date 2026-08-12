Программа для детей в Эрмитаже: Исследуем тайны Древнего Египта

В Эрмитаже детей ждёт увлекательная игра, в ходе которой они откроют для себя мир древних египтян. Участники узнают о папирусах, священных кошках и даже научатся читать иероглифы. Главное — увидеть мумию можно по желанию, что делает мероприятие комфортным для всех!

Что вас ждет?

Перемещение во времени: кто такие древние египтяне, чем они занимались, и почему кошки считались священными? Узнайте о самой опасной профессии!

кто такие древние египтяне, чем они занимались, и почему кошки считались священными? Узнайте о самой опасной профессии! Секреты вечного отдыха: вступите в мир саркофагов, изучите «ушебти» и раскройте тайны жизни после смерти в царстве Осириса.

вступите в мир саркофагов, изучите «ушебти» и раскройте тайны жизни после смерти в царстве Осириса. Игра с традициями: примерьте парик как у фараона, узнайте секреты папируса и познайте загадочные бронзовые зеркала.

примерьте парик как у фараона, узнайте секреты папируса и познайте загадочные бронзовые зеркала. Правила суда Осириса: решите, сколько должна весить душа, чтобы получить вечную жизнь!

решите, сколько должна весить душа, чтобы получить вечную жизнь! Ароматы древности: познакомьтесь с благовониями, которые сопровождали египтян в повседневной жизни.

Организационные детали