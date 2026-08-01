Искусство эпохи модерна в Главном штабе Эрмитажа

В декабре 2025 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа открылись два первых зала новой постоянной экспозиции «Искусство эпохи модерна». Эта уникальная выставка знакомит зрителей с зарождением стиля модерн через шедевры прикладного искусства конца XIX века.

Экспонаты, которые стоит увидеть

Экспозиция насчитывает множество уникальных изделий, среди которых рекомендуется обратить внимание на:

Шпалеру «Поклонение волхвов» Уильяма Морриса;

Стол «Флора Лотарингии» Эмиля Галле;

Письменный стол работы Анри ван де Вельде.

В первых двух залах также представлены изделия из стекла, фарфора и майолики, которые демонстрируют становление стиля модерн. Наряду с ними выделяются изысканные ювелирные изделия, создающие яркий контраст с прикладным искусством.

Будущее экспозиции

Ожидается, что через несколько лет экспозиция займет пять залов, постепенно складываясь в единый рассказ о результатах творческих поисков XIX века и пути развития искусства начала XX века. Это станет настоящим открытием для всех любителей театра и искусства.