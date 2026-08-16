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Пушкин. Два дворца: Екатерининский дворец и Александровский дворец
Киноафиша Пушкин. Два дворца: Екатерининский дворец и Александровский дворец

Пушкин. Два дворца: Екатерининский дворец и Александровский дворец

6+
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия по дворцам Царского села

В гостинице «Октябрьская» пройдет увлекательный тур по двум великолепным дворцам — Екатерининскому и Александровскому. Эти исторические жемчужины привлекают внимание не только своей архитектурной красотой, но и богатой историей.

Екатерининский дворец

Екатерининский дворец был построен в XVIII веке выдающимся архитектором Бартоломео Растрелли. Этот шедевр русского барокко стал летней резиденцией Екатерины I и её внучки, императрицы Екатерины II. Фасад дворца украшен яркими синими и золотыми элементами, а роскошные интерьеры поражают воображение.

Александровский дворец

Александровский дворец был возведен в начале XIX века для императора Александра I и выполнен в стиле классицизма. На его территории находятся ухоженные сады и парки, создающие атмосферу спокойствия и уединения. Дворец стал местом семейного отдыха императорской семьи, здесь часто проводились балы и торжества.

Интерьеры и атмосфера

Уникальные интерьеры Александровского дворца удивляют изысканными деталями, многие из которых сохранились до наших дней. Тур заинтересует любителей истории и архитектуры, желающих узнать больше о жизни и быте императорской семьи.

Продолжительность тура

Продолжительность тура составляет от 6,5 до 7 часов. Обязательно обратите внимание на возможность заранее забронировать место и подтвердить бронирование. После покупки билета, свяжитесь для подтверждения бронирования по тел.: +7921-397-44-58

Купить билет на выставка Пушкин. Два дворца: Екатерининский дворец и Александровский дворец

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В других городах
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Октябрь
Ноябрь
16 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 августа среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 августа четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 августа пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 августа суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 августа среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 августа четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 августа пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 августа суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 августа воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
31 августа понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
6 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
13 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 сентября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 сентября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 сентября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 сентября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 сентября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 сентября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
1 октября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 октября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 октября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 октября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 октября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 октября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
8 октября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 октября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 октября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 октября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 октября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 октября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
15 октября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 октября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 октября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 октября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 октября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 октября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 октября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 октября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 октября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 октября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 октября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 октября среда
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 октября четверг
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 октября пятница
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
31 октября суббота
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
1 ноября воскресенье
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 ноября понедельник
11:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10

В ближайшие дни

Хрупкая политика
0+
Декоративно-прикладные Скульптура Классическое искусство

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16 августа в 09:00 Музей политической истории России
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