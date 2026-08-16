Экскурсия по дворцам Царского села

В гостинице «Октябрьская» пройдет увлекательный тур по двум великолепным дворцам — Екатерининскому и Александровскому. Эти исторические жемчужины привлекают внимание не только своей архитектурной красотой, но и богатой историей.

Екатерининский дворец

Екатерининский дворец был построен в XVIII веке выдающимся архитектором Бартоломео Растрелли. Этот шедевр русского барокко стал летней резиденцией Екатерины I и её внучки, императрицы Екатерины II. Фасад дворца украшен яркими синими и золотыми элементами, а роскошные интерьеры поражают воображение.

Александровский дворец

Александровский дворец был возведен в начале XIX века для императора Александра I и выполнен в стиле классицизма. На его территории находятся ухоженные сады и парки, создающие атмосферу спокойствия и уединения. Дворец стал местом семейного отдыха императорской семьи, здесь часто проводились балы и торжества.

Интерьеры и атмосфера

Уникальные интерьеры Александровского дворца удивляют изысканными деталями, многие из которых сохранились до наших дней. Тур заинтересует любителей истории и архитектуры, желающих узнать больше о жизни и быте императорской семьи.

Продолжительность тура

Продолжительность тура составляет от 6,5 до 7 часов. Обязательно обратите внимание на возможность заранее забронировать место и подтвердить бронирование. После покупки билета, свяжитесь для подтверждения бронирования по тел.: +7921-397-44-58