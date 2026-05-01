Инструментал блюз
Киноафиша Инструментал блюз

Инструментал блюз

Возраст 12+
О концерте

Новый вечер в атмосфере настоящего блюз-бара

Успех программы «Инструментал Блюз» вдохновил нас на повторение этого незабываемого концерта! Это уникальное событие порадует всех любителей глубокой и эмоциональной музыки.

«Инструментал Блюз» представляет собой сборник лучших мелодий, исполненных талантливыми профессиональными музыкантами. В этой программе звучат тщательно отобранные композиции, которые завораживают своими ритмами и настроением.

Атмосфера настоящего блюз-бара

В течение вечера вы сможете насладиться погружающей атмосферой старых блюз-баров Чикаго и Мемфиса. Каждая нота, каждое гитарное соло и завораживающий саксофон создают идеальное звучание, наполняющее пространство страстью и свободой.

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной истории, которая дарит много эмоций и незабываемые впечатления. «Инструментал Блюз» обещает стать вечеринкой, где чувственность музыки соединится с живыми эмоциями исполнителей.

Приходите и откройте для себя мир блюза в его искреннем и чистом виде!

Май
Июнь
Июль
29 мая пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 3000 ₽
12 июня пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 3000 ₽
3 июля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
10 июля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 3000 ₽

