Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»

Органная музыка от Тимура Халиуллина

Тимур Халиуллин — лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии. Идею этой программы Тимуру Халиуллину подсказали сами слушатели. Она уже с успехом звучала в разных городах России, а теперь порадует и столичную публику. На историческом органе собора один из самых харизматичных российских органистов исполнит классические произведения, которые стали саундтреками, а также музыку, написанную специально для кинофильмов.

В программе

Авторские импровизации и органные переложения музыки из фильмов:

«Солярис»

«Зеркало»

«Ирония судьбы»

«Мой ласковый и нежный зверь»

«Миссия невыполнима»

«Гарри Поттер»

«Интерстеллар»

«Пираты Карибского моря»

и другие

Программа — это не только путешествие по культовым произведениям кино, но и уникальная возможность услышать знакомые мотивы в живом исполнении на органе, создающем неповторимую атмосферу!