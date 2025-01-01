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Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
Билеты от 1400₽
Киноафиша Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»

Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Органная музыка от Тимура Халиуллина

Тимур Халиуллин — лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии. Идею этой программы Тимуру Халиуллину подсказали сами слушатели. Она уже с успехом звучала в разных городах России, а теперь порадует и столичную публику. На историческом органе собора один из самых харизматичных российских органистов исполнит классические произведения, которые стали саундтреками, а также музыку, написанную специально для кинофильмов.

В программе

Авторские импровизации и органные переложения музыки из фильмов:

  • «Солярис»
  • «Зеркало»
  • «Ирония судьбы»
  • «Мой ласковый и нежный зверь»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Гарри Поттер»
  • «Интерстеллар»
  • «Пираты Карибского моря»
  • и другие

Программа — это не только путешествие по культовым произведениям кино, но и уникальная возможность услышать знакомые мотивы в живом исполнении на органе, создающем неповторимую атмосферу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1400 ₽
12 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 1400 ₽
8 ноября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1400 ₽

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