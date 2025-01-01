Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»

Тимур Халиуллин — лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии. Идею этой программы Тимуру Халиуллину подсказали сами слушатели. Она уже с успехом звучала в разных городах России, а теперь порадует и столичную публику. На историческом органе собора один из самых харизматичных российских органистов исполнит классические произведения, которые стали саундтреками, а также музыку, написанную специально для кинофильмов.
Авторские импровизации и органные переложения музыки из фильмов:
Программа — это не только путешествие по культовым произведениям кино, но и уникальная возможность услышать знакомые мотивы в живом исполнении на органе, создающем неповторимую атмосферу!