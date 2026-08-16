Экспозиция «Усадьба Васильчиковых» в Музее военной формы

Экспозиция «Усадьба Васильчиковых» расположена в одном из помещений парадной анфилады Главного дома усадьбы. В прошлом это место служило кабинетом и библиотекой. История усадьбы начинается в середине XVIII века с постройки Главного дома. К началу XIX века к нему были добавлены симметричные боковые флигели, соединенные переходами.

Усадебный комплекс пережил нашествие французов и пожар в Москве 1812 года, в результате которого сильно пострадали вторые этажи, сделанные из дерева. К 1817 году усадьба была полностью восстановлена, сохранив первоначальные планировки и фасады.

Центральный макет усадьбы

Центром экспозиции является макет усадебного комплекса, созданный на основе архивных документов и фотоматериалов. Он отражает облик усадьбы, сложившийся после 1870 года, и выполнен с максимальной детализацией.

Со стороны улицы Большая Никитская фасады украшает чугунный балкон. В окнах второго этажа можно рассмотреть парадные помещения усадьбы: столовую, парадный зал, будуар и кабинет-курительную. С другой стороны, со стороны улицы Малой Никитской, виден танцевальный зал, в котором зрители наблюдают танцоров, кружащихся в вальсе.

Атмосфера XIX века

Экспозиция позволяет посетителям ощутить атмосферу московской жизни XIX века, хорошо знакомую по произведениям писателей и картинам художников того времени.

Музей находится в классическом ансамбле городской усадьбы Васильчиковых, построенной в конце XVIII — начале XIX века, и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Посетители могут ознакомиться с тремя постоянными экспозициями и тремя временными выставками.