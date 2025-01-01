Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по новогодней росписи пряников! За один час вы не только создадите уникальные сладкие произведения искусства, но и узнаете много интересного о кондитерском деле.
Во время мастер-класса вы сможете попробовать наши авторские душистые пряники, а также насладиться ароматным чаем. Не забудьте сделать фото в уютной фотозоне!
В нашем магазине для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц вы найдете множество интересных предложений, которые могут стать отличным подарком к праздникам или просто приятным дополнением к вашему дому.
Продолжительность мастер-класса составляет всего один час. Не упустите возможность приобщиться к искусству кондитерского мастерства и создать атмосферу настоящего праздника!