Новогодняя роспись пряников в музее пряника

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по новогодней росписи пряников! За один час вы не только создадите уникальные сладкие произведения искусства, но и узнаете много интересного о кондитерском деле.

Что вас ждет?

Секреты идеальной кондитерской росписи глазурью;

Техника работы с контурами и заливкой;

Возможность создать два новогодних пряничных трофея своими руками;

Разработка собственного дизайна пряника с декором и посыпками.

Дополнительные приятные моменты

Во время мастер-класса вы сможете попробовать наши авторские душистые пряники, а также насладиться ароматным чаем. Не забудьте сделать фото в уютной фотозоне!

Для сладкоежек и ценителей декора

В нашем магазине для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц вы найдете множество интересных предложений, которые могут стать отличным подарком к праздникам или просто приятным дополнением к вашему дому.

Продолжительность мастер-класса составляет всего один час. Не упустите возможность приобщиться к искусству кондитерского мастерства и создать атмосферу настоящего праздника!