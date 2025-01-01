Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее
Билеты от 490₽
Киноафиша Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее

Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее

0+
Возраст 0+
Билеты от 490₽

О выставке

Новогодняя роспись пряников в музее пряника

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по новогодней росписи пряников! За один час вы не только создадите уникальные сладкие произведения искусства, но и узнаете много интересного о кондитерском деле.

Что вас ждет?

  • Секреты идеальной кондитерской росписи глазурью;
  • Техника работы с контурами и заливкой;
  • Возможность создать два новогодних пряничных трофея своими руками;
  • Разработка собственного дизайна пряника с декором и посыпками.

Дополнительные приятные моменты

Во время мастер-класса вы сможете попробовать наши авторские душистые пряники, а также насладиться ароматным чаем. Не забудьте сделать фото в уютной фотозоне!

Для сладкоежек и ценителей декора

В нашем магазине для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц вы найдете множество интересных предложений, которые могут стать отличным подарком к праздникам или просто приятным дополнением к вашему дому.

Продолжительность мастер-класса составляет всего один час. Не упустите возможность приобщиться к искусству кондитерского мастерства и создать атмосферу настоящего праздника!

Купить билет на выставка Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
15:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
12 декабря пятница
19:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
13 декабря суббота
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
14 декабря воскресенье
14:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
15 декабря понедельник
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
17 декабря среда
14:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
22 декабря понедельник
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
23 декабря вторник
18:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
25 декабря четверг
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
27 декабря суббота
19:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
30 декабря вторник
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
31 декабря среда
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
2 января пятница
14:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
3 января суббота
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
4 января воскресенье
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
5 января понедельник
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
6 января вторник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
7 января среда
14:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
8 января четверг
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
9 января пятница
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
10 января суббота
18:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
11 января воскресенье
13:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
27 января в 15:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
23 декабря в 13:10 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
0+
Классическое искусство
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
30 декабря в 13:30 Новая Третьяковка
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше