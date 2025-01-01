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Игровая программа «Параграф-42»
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Игровая программа «Параграф-42»

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Билеты от 32000₽

О концерте/спектакле

Приключения в Лазертаге: Спектакль для всей семьи

Приглашаем вас в увлекательное приключение в мире лазертага! Дети начинают играть в лазертаг, когда неожиданно появляется ведущий, который сообщает о биологической опасности. Теперь им предстоит помочь найти лабораторию и поймать злодеев-лаборатораторов.

Как принять участие

Для участия в программе вам необходимо собрать команду из 10 человек — это минимальное количество участников. Билеты можно приобрести на нашем сайте. После покупки обязательно согласуйте дату и время игры не менее чем за три дня до игры.

Дополнительные возможности

Если у вас больше игроков, не переживайте! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, всего за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Это отличная возможность провести время с друзьями и испытать свои силы в командном соревновании!

Интересные факты

Лазертаг — это не только захватывающая игра, но и отличная тренировка для командного духа. Участникам предстоит проявить смекалку и стратегическое мышление, что делает каждую игру уникальной. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего опыта!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
31 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
1 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
2 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
3 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
4 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
5 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
6 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
7 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
8 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
9 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
10 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
11 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
12 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
13 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
14 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
15 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
16 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
17 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
18 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
19 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
20 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
21 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
22 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
23 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
31 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
1 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
2 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
3 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
4 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
5 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
6 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
7 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
8 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
9 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
10 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
11 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
12 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
13 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
14 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
15 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
16 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
17 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
18 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
19 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
20 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
21 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
22 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
23 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
1 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
2 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
3 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
4 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
5 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
6 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
7 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
8 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
9 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
10 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
11 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
12 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
13 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
14 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
15 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
16 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
17 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
18 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
19 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
20 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
21 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
22 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
23 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
31 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
1 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
2 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
3 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
4 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
5 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
6 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
7 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
8 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
9 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
10 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
11 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
12 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
13 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
14 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
15 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
16 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
17 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
18 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
19 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
20 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
21 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
22 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
23 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
1 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
2 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
3 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
4 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
5 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
6 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
7 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
8 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
9 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
10 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
11 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
12 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
13 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
14 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
15 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
16 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
17 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
18 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
19 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
20 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
21 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
22 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
23 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
24 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
25 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
26 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
27 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
28 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
29 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
30 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽
31 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 32000 ₽

В ближайшие дни

Путь на Восток. Искусство ХХ века.
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Искусство ХХ века.
15 августа в 10:00 Новая Третьяковка
Билеты
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
18 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
31 июля в 16:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
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