Приключения в Лазертаге: Спектакль для всей семьи

Приглашаем вас в увлекательное приключение в мире лазертага! Дети начинают играть в лазертаг, когда неожиданно появляется ведущий, который сообщает о биологической опасности. Теперь им предстоит помочь найти лабораторию и поймать злодеев-лаборатораторов.

Как принять участие

Для участия в программе вам необходимо собрать команду из 10 человек — это минимальное количество участников. Билеты можно приобрести на нашем сайте. После покупки обязательно согласуйте дату и время игры не менее чем за три дня до игры.

Дополнительные возможности

Если у вас больше игроков, не переживайте! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, всего за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Это отличная возможность провести время с друзьями и испытать свои силы в командном соревновании!

Интересные факты

Лазертаг — это не только захватывающая игра, но и отличная тренировка для командного духа. Участникам предстоит проявить смекалку и стратегическое мышление, что делает каждую игру уникальной. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего опыта!