Спектакль Экскурсия по «Булгаковскому дому»

Театрализованная экскурсия по «Булгаковскому Дому»

Ежедневно с 13:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 19:00 в выходные дни экскурсоводы «Булгаковского Дома» проводят увлекательные театрализованные экскурсии по музею, посвящённые жизни и творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова.

Путеводитель по жизни и творчеству Булгакова

Наши экскурсии расскажут о ключевых моментах жизни писателя: о его семье, решении стать писателем, его жизни до приезда в Москву и после. Вы узнаете, с кем он дружил, кого любил, и кто вдохновлял его на творчество.

Погружение в мир Булгакова и его прототипов

Мы расскажем о реальных прототипах персонажей Булгакова, покажем фотографии его современников, фрагменты фильмов по его произведениям, а также детали быта того времени. Экскурсанты смогут поговорить по телефону с самим Бегемотом и оставить записку с желанием в «Почте любви».

Судьбы ярких личностей XX века

Мы поделимся историями о судьбах знаменитых личностей XX века, которые бывали в доме на Большой Садовой. Вы услышите о Сергее Есенине, Айседоре Дункан, Фёдоре Шаляпине, Казимире Малевиче, Петре Кончаловском и Михаиле Рябушинском.

Интересная история России через один дом

На примере одного дома мы откроем перед вами немало интересного из истории России — от начала прошлого века до начала нынешнего.

Приобретение билетов и расписание экскурсий

Билеты на обзорную экскурсию можно приобрести в кассе музея или на сайте. Экскурсия проводится каждый час.