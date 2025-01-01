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Экскурсия по «Булгаковскому дому»
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Спектакль Экскурсия по «Булгаковскому дому»

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Театрализованная экскурсия по «Булгаковскому Дому»

Ежедневно с 13:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 19:00 в выходные дни экскурсоводы «Булгаковского Дома» проводят увлекательные театрализованные экскурсии по музею, посвящённые жизни и творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова.

Путеводитель по жизни и творчеству Булгакова
Наши экскурсии расскажут о ключевых моментах жизни писателя: о его семье, решении стать писателем, его жизни до приезда в Москву и после. Вы узнаете, с кем он дружил, кого любил, и кто вдохновлял его на творчество.

Погружение в мир Булгакова и его прототипов
Мы расскажем о реальных прототипах персонажей Булгакова, покажем фотографии его современников, фрагменты фильмов по его произведениям, а также детали быта того времени. Экскурсанты смогут поговорить по телефону с самим Бегемотом и оставить записку с желанием в «Почте любви».

Судьбы ярких личностей XX века
Мы поделимся историями о судьбах знаменитых личностей XX века, которые бывали в доме на Большой Садовой. Вы услышите о Сергее Есенине, Айседоре Дункан, Фёдоре Шаляпине, Казимире Малевиче, Петре Кончаловском и Михаиле Рябушинском.

Интересная история России через один дом
На примере одного дома мы откроем перед вами немало интересного из истории России — от начала прошлого века до начала нынешнего.

Приобретение билетов и расписание экскурсий
Билеты на обзорную экскурсию можно приобрести в кассе музея или на сайте. Экскурсия проводится каждый час.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
25 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
26 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
27 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
28 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
29 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
30 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00
31 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
12:00

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