Погружение в мир адреналина: уникальная игра в подземельях

Приглашаем вас на незабываемое приключение, где у вас есть все шансы утвердить свое право на пребывание в рядах элиты! В нашем бункере в огромных подземных залах и туннелях вы сможете не только испытать свою смекалку, но и ощутить настоящий адреналин.

Что вас ждет?

У вас будет оружие, множество боеприпасов и всего 60 минут на выполнение поставленной задачи. В этой игре нет места равнодушным! Используйте охолощенное оружие, светошумовые патроны и акустические гранаты. Лазерный луч, синхронизированный с выстрелом, добавит эффектности: если вы попали в противника, он вспыхнет красными огнями, как новогодняя елка!

Как участвовать?

Минимальное количество участников для игры — 10 человек. Билеты можно приобрести на нашем сайте. После покупки вам нужно согласовать дату и время игры не менее чем за три дня до мероприятия.

Дополнительные возможности

Если у вас больше игроков, не переживайте — вы сможете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала игры, в кассе Бункера.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ждем вас на нашем уникальном игровом шоу!