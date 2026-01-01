Оповещения от Киноафиши
Игроки
Спектакль Игроки

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Смех и боль чиновника: комедия по Гоголю в театре «Преображение»

В театре музыкально-пластической драмы «Преображение» состоится премьера комедии по известной пьесе Н.В. Гоголя. Главный герой, Акакий Акакиевич Башмачкин, попадает в водоворот неожиданных событий из-за своей мечты о новом пальто.

Спектакль обещает быть необычным: в нем гармонично сочетаются музыка и пластические элементы, что придаёт классической истории свежий и современный взгляд. Это идеальный вариант для тех, кто ценит как традиционное театральное искусство, так и его эксперименты.

Комедия привлечет внимание не только почитателей творчества Гоголя, но и любителей театра в целом. Уникальная постановка открывает новый угол зрения на хорошо знакомую историю о простом чиновнике и его тихих мечтах.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую интерпретацию классики!

В других городах
Март
9 марта понедельник
16:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

