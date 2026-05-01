Играем в глину
0+
О выставке

Творческое занятие для детей и их родителей

В Театре «Кот Вильям» пройдет увлекательное занятие по игре в глину, которое проведет педагог раннего развития Татьяна Иващенко. Это занятие станет отличной возможностью для детей и их родителей вместе заняться творчеством.

Дети в возрасте от 3 до 6 лет смогут лепить свои образы и идеи, развивая в процессе мелкую моторику и осязание. Занятие направлено на активное участие и сотрудничество, что поможет детям научиться договариваться и выражать свои эмоции.

Что ждет участников занятия?

В ходе занятия использует только натуральную природную глину. Вместо создания обычных поделок дети будут лепить целые миры и истории, что поможет им глубже понять и выразить свои мысли и чувства.

Польза от занятий

  • Активное участие всего тела, что способствует физическому развитию.
  • Развитие осязания и чувствительности.
  • Укрепление мелкой моторики и интеллекта.

В процессе игры с глиной участники свободно общаются, учатся договариваться и наслаждаться процессом творчества, осознавая его значение.

Занятие продлится около одного часа и подарит возможность семьям провести время с пользой и удовольствием.

Май
Июнь
28 мая четверг
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
31 мая воскресенье
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
4 июня четверг
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
7 июня воскресенье
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
14 июня воскресенье
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
18 июня четверг
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
21 июня воскресенье
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
28 июня воскресенье
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽

