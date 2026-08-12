Кулинарный мастер-класс для детей в Петербурге

Приглашаем детей и взрослых на увлекательный кулинарный мастер-класс «Русская пицца». На вас ждет возможность самостоятельно приготовить свою горячую мини-пиццу на мягком домашнем кефирном тесте.

Что вас ждет на мастер-классе?

За один час участники узнают секреты приготовления бездрожжевого теста и смогут создать собственную пиццу. В процессе вы:

замесите мягкое кефирное тесто;

сформируете основу для пиццы;

выберете начинку из любимых продуктов;

украсите и оформите свою пиццу;

узнаете интересные факты о пицце;

выпечете готовое блюдо;

насладитесь чаепитием с результатом своей работы.

Для кого подходит мастер-класс?

Мастер-класс идеально подходит для детей от 7 лет, а также для семейных выходных и небольших компаний. Это не просто готовка, а веселый и познавательный опыт, который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым.