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Мастер-класс «Русская пицца»
Киноафиша Мастер-класс «Русская пицца»

Мастер-класс «Русская пицца»

6+
Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс для детей в Петербурге

Приглашаем детей и взрослых на увлекательный кулинарный мастер-класс «Русская пицца». На вас ждет возможность самостоятельно приготовить свою горячую мини-пиццу на мягком домашнем кефирном тесте.

Что вас ждет на мастер-классе?

За один час участники узнают секреты приготовления бездрожжевого теста и смогут создать собственную пиццу. В процессе вы:

  • замесите мягкое кефирное тесто;
  • сформируете основу для пиццы;
  • выберете начинку из любимых продуктов;
  • украсите и оформите свою пиццу;
  • узнаете интересные факты о пицце;
  • выпечете готовое блюдо;
  • насладитесь чаепитием с результатом своей работы.

Для кого подходит мастер-класс?

Мастер-класс идеально подходит для детей от 7 лет, а также для семейных выходных и небольших компаний. Это не просто готовка, а веселый и познавательный опыт, который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым.

Купить билет на выставка Мастер-класс «Русская пицца»

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В других городах
Август
12 августа среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
13 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
17 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
20 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
24 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
26 августа среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
27 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
31 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Русская пицца» Мастер-класс «Русская пицца» Мастер-класс «Русская пицца»

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