Приглашаем детей и взрослых на увлекательный кулинарный мастер-класс «Русская пицца». На вас ждет возможность самостоятельно приготовить свою горячую мини-пиццу на мягком домашнем кефирном тесте.
За один час участники узнают секреты приготовления бездрожжевого теста и смогут создать собственную пиццу. В процессе вы:
Мастер-класс идеально подходит для детей от 7 лет, а также для семейных выходных и небольших компаний. Это не просто готовка, а веселый и познавательный опыт, который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым.