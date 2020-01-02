Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Спектакль Игра

Триллер по пьесе Энтони Шеффера
Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Игра: Спектакль о человеческих страстях в Театре Наций

«Игра» – спектакль по пьесе Энтони Шеффера, более известной как «Сыщик». Эта пьеса вдохновила на создание фильма Кеннета Брана в 2007 году, который стал ремейком «Игры навылет» Джозефа Манкевича 1972 года.

Действие спектакля переносится в современные реалии, а биографии персонажей приобретают новые черты. Даже если вы знакомы с голливудскими экранизациями, разворот событий в этой постановке станет для вас неожиданным. Спектакль можно сравнить с виртуальной стратегической игрой, где герои уверены, что движутся к цели, но каждый раз выходят на новый уровень заблуждения. Именно здесь тонкая грань между игрой и реальностью растворяется.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета – писатель Эндрю Уайк, аристократ и сноб, который зарабатывает на жизнь написанием детективных романов. Он приглашает к себе в загородный дом любовника своей жены, Майло Тиндла. Вместо того чтобы обсуждать развод, Уайк предлагает инсценировать грабёж драгоценностей с последующей продажей. Гость, также игроман и любитель рискованных авантюр, соглашается на этот план, который, казалось бы, не может привести ни к чему хорошему.

План выглядит неуклюже, но оба героя готовы поставить на кон не только деньги, репутацию и свободу, но и, возможно, собственную жизнь.

Постановка и режиссура

Спектакль будет представлен в Государственном театре наций. Режиссёр Анатолий Белый, известный своей работой над «Маскарадом», создал уникальную постановку, в которой традиционные театральные техники органично сочетаются с современными подходами. Это обещает зрителям глубокий драматический опыт и великолепную актёрскую игру.

«Игра» – это не просто развлечение, а захватывающее исследование человеческих взаимоотношений, страстей и предательств, поднимающееся над повседневностью.

Режиссер
Анатолий Белый
В ролях
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Александр Новин
Александр Новин
Александр Доплер

Купить билет на спектакль Игра

Помощь с билетами
Март
30 марта понедельник
20:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 4000 ₽

