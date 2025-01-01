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Игорь Николаев
Билеты от 9500₽
Киноафиша Игорь Николаев

Игорь Николаев

Автор романтических хитов 18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Вечер фортепианной музыки от Игоря Николаева в баре Petter

16 февраля приглашаем вас на незабываемый концерт талантливого пианиста и композитора Игоря Николаева в уютной атмосфере бара Petter. Игорь Николаев — яркий представитель современной фортепианной музыки, известный своими произведениями, которые сочетают классические традиции и новаторские подходы.

Глубина и изящество музыки
В программе концерта прозвучат как уже полюбившиеся слушателям хиты Игоря Николаева, так и новые произведения. Вы сможете насладиться всей палитрой его таланта: от лирических мелодий до виртуозных импровизаций, наполненных экспрессией и изяществом.

Камерная атмосфера и гастрономия
Камерная атмосфера бара Petter идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир музыки Игоря Николаева. Приятное оформление зала, лучшие вина и гастрономия от шеф-повара позволят вам получить максимальное удовольствие от концерта.

Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному
Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара Petter. Ждём вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 9500 ₽ 22:30 от 9500 ₽

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