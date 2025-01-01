Вечер фортепианной музыки от Игоря Николаева в баре Petter

16 февраля приглашаем вас на незабываемый концерт талантливого пианиста и композитора Игоря Николаева в уютной атмосфере бара Petter. Игорь Николаев — яркий представитель современной фортепианной музыки, известный своими произведениями, которые сочетают классические традиции и новаторские подходы.

Глубина и изящество музыки

В программе концерта прозвучат как уже полюбившиеся слушателям хиты Игоря Николаева, так и новые произведения. Вы сможете насладиться всей палитрой его таланта: от лирических мелодий до виртуозных импровизаций, наполненных экспрессией и изяществом.

Камерная атмосфера и гастрономия

Камерная атмосфера бара Petter идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир музыки Игоря Николаева. Приятное оформление зала, лучшие вина и гастрономия от шеф-повара позволят вам получить максимальное удовольствие от концерта.

Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара Petter. Ждём вас на концерте!