Игорь Кибирев
12+
О концерте

Концерт-вечеринка Игоря Кибирева с сольной программой «Пьяная ночь»

Игорь Кибирев — восходящая звезда российского шансона, молодой автор-исполнитель из Читы, который стремительно завоевывает сердца слушателей своими душевными композициями. Его музыкальный путь начался с участия в топ-30 лучших исполнителей музыкального ТВ-проекта «Хит» на канале «Россия-1». В 2025 году Кибирев был удостоен премии «Шансон года» как автор-композитор за песню «У сердца твоего», которая исполняется Сергеем Куренковым. Сегодня Игорь часто появляется на популярных ТВ-программах, таких как «Привет, Андрей» и «Песни от всей души».

Что вас ждёт на концерте?

Вы сможете насладиться зажигательными хитами, такими как:

  • «А над рекой»
  • «Увы, не ты моя судьба»
  • «Танцуешь в стиле 90-х»

А также душевными композициями:

  • «Птицей лети»
  • «Не моя жена»
  • «Капельками слез»

Выступление будет дополнено новинками 2026 года:

  • «За далью дней»
  • «Разведённые мосты»
  • «Белый снег»

Незабываемая атмосфера

Концерт Игоря Кибирева обещает стать настоящим праздником музыки. Это не просто выступление — это возможность окунуться в мир творчества талантливого автор-композитора, чьи мелодии находят отклик в сердцах слушателей. Его песни завоевали миллионы поклонников по всей стране, а яркие выступления собирают полные залы.

Не упустите уникальную возможность! Подарите себе вечер прекрасной музыки и позитивных эмоций. Приобретайте билеты заранее, чтобы обеспечить себе лучшие места на концерте этого талантливого артиста.

Июнь
6 июня суббота
19:00
Русский паб Нижний Новгород, Пискунова, 21/2
от 2000 ₽

