Фламенко-шоу

Фламенко-фьюжн: магия танца и музыки

Авторские композиции талантливого музыканта и композитора Алексея Корбанова вновь порадуют зрителей захватывающим шоу. В программе сочетаются традиционное фламенко и классические мелодии, создавая уникальное музыкальное пространство.

Исполнители и состав

На сцене выступят:

Алексей Корбанов — гитара

Марина Вульф — вокал

Дмитрий Тарбеев — контрабас

Антон Образцов — кахон

Анастасия Климкина — танец

Под управлением дирижера Алексея Доркина будет звучать Уральский академический филармонический оркестр, художественным руководителем которого является Дмитрий Лисс.

Сочетание стилей

Фламенко-фьюжн — это не просто танец, это гармония, в которой переплетаются эмоциональные барочные мелодии Баха, романтические вальсы Шопена и воодушевляющая булерия. Каждый номер — это яркое представление, где каждая деталь имеет значение. Движения танцоров отточены и полны выразительности, которые создают волшебную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого завораживающего зрелища, которое впечатляет своим музыкальным разнообразием и хореографическими находками.