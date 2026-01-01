Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Питер FM» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фламенко-шоу
Киноафиша Фламенко-шоу

Фламенко-шоу

16+
Возраст 16+

О концерте

Фламенко-фьюжн: магия танца и музыки

Авторские композиции талантливого музыканта и композитора Алексея Корбанова вновь порадуют зрителей захватывающим шоу. В программе сочетаются традиционное фламенко и классические мелодии, создавая уникальное музыкальное пространство.

Исполнители и состав

На сцене выступят:

  • Алексей Корбанов — гитара
  • Марина Вульф — вокал
  • Дмитрий Тарбеев — контрабас
  • Антон Образцов — кахон
  • Анастасия Климкина — танец

Под управлением дирижера Алексея Доркина будет звучать Уральский академический филармонический оркестр, художественным руководителем которого является Дмитрий Лисс.

Сочетание стилей

Фламенко-фьюжн — это не просто танец, это гармония, в которой переплетаются эмоциональные барочные мелодии Баха, романтические вальсы Шопена и воодушевляющая булерия. Каждый номер — это яркое представление, где каждая деталь имеет значение. Движения танцоров отточены и полны выразительности, которые создают волшебную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого завораживающего зрелища, которое впечатляет своим музыкальным разнообразием и хореографическими находками. Ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на концерт Фламенко-шоу

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Вариации Паганини. Чардаш Монти
16+
Классическая музыка Живая музыка

Вариации Паганини. Чардаш Монти

27 июня в 11:45 Свердловская филармония
Билеты
Дискотека авария
16+
Поп Эстрада

Дискотека авария

17 июля в 20:00 Стадион «Екатеринбург-арена»
от 2000 ₽
Сопрано Турецкого
12+
Классическая музыка Эстрада

Сопрано Турецкого

16 октября в 19:00 Космос
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше