0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт киномузыки в Екатеринбурге

В Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург) пройдет уникальный концерт с программой, посвященной киномузыке. Одной из особенностей события станет использование инструмента дудук в исполнении профессионального музыканта. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и поклонников кинотематических композиций.

Исполнители концерта

На концерте 7 апреля выступит знаменитый квинтет «Aurora», состоящий из профессиональных музыкантов из Екатеринбурга. Все участники квинтета являются выпускниками Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского и лауреатами разнообразных международных и всероссийских конкурсов.

Состав квинтета:

  • Иван Иванов (скрипка)
  • Наталья Киселева (скрипка)
  • Наталья Смолина (альт)
  • Александр Терещук (виолончель)
  • Валентин Тымчук (контрабас)

Музыка дудука

Особое внимание на концерте привлечет Виктор Никишов, который исполнит произведения на дудуке. Этот профессиональный музыкант обучался у знаменитых мастеров, таких как Армен Ованнисян и Виталий Погосян, и имеет многолетний опыт выступлений на различных мероприятиях.

Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Купить билет на концерт Киномузыка и Дудук при свечах

Апрель
7 апреля вторник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 599 ₽

Фотографии

Киномузыка и Дудук при свечах Киномузыка и Дудук при свечах Киномузыка и Дудук при свечах

