Киномузыка и Дудук при свечах

Концерт киномузыки в Екатеринбурге

В Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург) пройдет уникальный концерт с программой, посвященной киномузыке. Одной из особенностей события станет использование инструмента дудук в исполнении профессионального музыканта. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и поклонников кинотематических композиций.

Исполнители концерта

На концерте 7 апреля выступит знаменитый квинтет «Aurora», состоящий из профессиональных музыкантов из Екатеринбурга. Все участники квинтета являются выпускниками Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского и лауреатами разнообразных международных и всероссийских конкурсов.

Состав квинтета:

Иван Иванов (скрипка)

Наталья Киселева (скрипка)

Наталья Смолина (альт)

Александр Терещук (виолончель)

Валентин Тымчук (контрабас)

Музыка дудука

Особое внимание на концерте привлечет Виктор Никишов, который исполнит произведения на дудуке. Этот профессиональный музыкант обучался у знаменитых мастеров, таких как Армен Ованнисян и Виталий Погосян, и имеет многолетний опыт выступлений на различных мероприятиях.

Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. В программе концерта и составе артистов возможны изменения.