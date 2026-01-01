Киномузыка и Дудук при свечах

В Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург) пройдет уникальный концерт с программой, посвященной киномузыке. Одной из особенностей события станет использование инструмента дудук в исполнении профессионального музыканта. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и поклонников кинотематических композиций.
На концерте 7 апреля выступит знаменитый квинтет «Aurora», состоящий из профессиональных музыкантов из Екатеринбурга. Все участники квинтета являются выпускниками Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского и лауреатами разнообразных международных и всероссийских конкурсов.
Состав квинтета:
Особое внимание на концерте привлечет Виктор Никишов, который исполнит произведения на дудуке. Этот профессиональный музыкант обучался у знаменитых мастеров, таких как Армен Ованнисян и Виталий Погосян, и имеет многолетний опыт выступлений на различных мероприятиях.
Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать на каждого зрителя независимо от возраста. В программе концерта и составе артистов возможны изменения.