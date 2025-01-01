Меню
Идиоты
Спектакль Идиоты

Спектакль Идиоты

Драма по роману Ф. М. Достоевского «Идиот»
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+
О спектакле

Идиоты: новая интерпретация Достоевского в МХТ

В Московском Художественном театре имени Антона Павловича Чехова зрителей ждёт интересная премьера. Режиссёр Сергей Волков презентует спектакль «Идиоты», созданный по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой, князь Мышкин, олицетворяет исключительную доброту и честность, однако попадает в водоворот страстей и интриг петербургского общества. Одной из особенностей постановки является то, что сам Сергей Волков исполняет главную роль.

Ключевые темы спектакля

Сергей Волков поделился своими размышлениями о спектакле: «Темы этой работы — несоответствие человека той роли, которую ему приписывают. Разрыв между тем, кем нас хотят видеть, и кем мы являемся наедине с самими собой. Неуклюжее милосердие, которое, спотыкаясь и промахиваясь, всё-таки даёт надежду превратить наше одиночество рядом друг с другом в близость».

Интересные факты о постановке

Режиссёрским дебютом Сергея Волкова стал спектакль «Преступление и наказание», который вышел в 2013 году в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. Теперь, с новой постановкой «Идиоты», он продолжает диалог с Достоевским, исследуя не просто сюжет, а внутреннее состояние его персонажей.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит психологические драмы и ищет глубину в театральных интерпретациях классических произведений.

Режиссер
Сергей Волков
Сергей Волков
В ролях
Сергей Волков
Сергей Волков
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Полина Романова

Декабрь
29 декабря понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3

