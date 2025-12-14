«Идиоты» в МХТ: новый взгляд на Достоевского

На Малой сцене Московского художественного театра история Настасьи Филипповны замыкается в кольцо. Роман Достоевского превращается в спектакль-сновидение, где стены разговаривают цитатами из периодики.

В середине ноября 2025 в стенах МХТ родился новый спектакль по бессмертному роману Федора Достоевского.

Режиссерская концепция

В своих «Идиотах» режиссер (он же исполняет и роль князя Мышкина) Сергей Волков представил мир, как полусны, как обрывки памяти, как видения перед трагедией.

Все происходит в мрачном жилище Рогожина: том, где он собирается делать ремонт ради будущей супруги. В процессе “перестройки” стены оказались оклеены газетами, а после убийства — помечены хаотичными каракулями, тегами и следами голубой жидкости. Стеклянные банки с этой субстанцией расставлены по всей сцене. Они — один из символов хаоса безумия.

Для Волкова это второй режиссерский опыт и уже второй заход на Достоевского. В 2013 он, будучи студентом петербургского театрального, поставил «Преступление и наказание». Работать над постановкой ему помогал учитель — легендарный педагог Юрий Бутусов, которого не стало в августе 2025. Постановка вошла в репертуар театра Ленсовета.

К «Идиоту» режиссер обратился неслучайно: он уже перевоплощался в Мышкина несколько лет назад. Тогда Бутусов создавал постановку для вахтанговского театра. Однако премьеры не случилось — Юрий Николаевич уехал из страны.

Несколько лет Волкова не покидало ощущение незавершенности, и он приступил к самостоятельной разработке, к поиску новых смыслов и звучания истории. Он придумал сценографию и предложил нескольким артистам окунуться в независимую творческую работу. Спустя некоторое время команда представила черновую версию Константину Хабенскому, который оценил замысел и включил его в репертуар МХТ.

Особенности постановки

Волков насытил «Идиотов» несколькими узнаваемыми мотивами из спектаклей Бутусова и выстроил композицию кольцом, завершая ее сценой гибели Настасьи Филипповны. В этой версии актеры могут добавить к героям что-то от себя, выходить за пределы персонажей — примерять на фигуры тех, кто причиняет героям боль. Режиссер подчеркивал, что право на иронию по отношению к насилию принадлежит только жертве.

Еще одна особенность спектакля — артисты почти не покидают сцену и оказываются на ней еще до того, как зрители рассядутся в кресла. Герои встречают свою публику взглядом и будто сами становятся наблюдателями.

Спектакль живет в МХТ совсем недолго, но уже собрала множество положительных откликов как от зрителей, так и от профессионального сообщества. Публика отмечает, что режиссеру удалось отыскать новое в классике, при этом сохранив бережное отношение к исходному тексту и смыслам.