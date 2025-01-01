Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снежная королева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

12+
Режиссер Давид Каас
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера семейного рэп-спектакля «Снежная королева»

Рэп-театр приглашает вас на долгожданную премьеру семейного спектакля «Снежная королева». В новом шоу собраны все элементы, за которые вы полюбили Рэп-театр: дерзкие рэп-треки, вдохновленные оригинальной сказкой Г.Х. Андерсена и пьесой Е. Шварца, а также яркие костюмы, молодые талантливые артисты и неожиданные шоу-стопперы.

Создание спектакля

Спектакль был создан в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ. «Вместе с режиссером Давидом Каасом мы поставили наш четвертый спектакль, снова обратившись к классике», — рассказывает художественный руководитель Рэп-театра, автор рэп-треков Лев Киселев. «Спектакль оказался наивным и взрослым, нежным и жестоким. В нем есть место как для смеха, так и для слез».

Для кого этот спектакль?

Обратите внимание: детям до 12 лет лучше посетить спектакль в сопровождении родителей. «Страшных сцен предостаточно, а музыка очень громкая. Да и рэп – это всегда смелое заявление», — добавляет Лев Киселев.

Новые мотивы и идеи

Одной из особенностей спектакля является углубление в мотивы персонажа Снежной королевы. «Мы не верим, что она просто плохая и злая», — утверждает Киселев. В процессе работы над спектаклем он и режиссер решили доработать тексты Шварца и Андерсена, добавив драматическое финальное сражение. «Получилось эпично! Но, увы, оленя в нашей сказке не будет», — с улыбкой заключает он.

Творческая команда

Режиссура: Давид Каас

Автор рэп-треков: Лев Киселев

Хореограф: Катя Бо

Художник по костюмам: Александра Разуваева

Художник по свету: Михаил Глушков

Звукорежиссер: Артемий Коселев

Продолжительность спектакля составляет 90 минут без антракта. Рекомендуемый возраст: 12+.

О Рэп-театре

Рэп-театр — независимый московский театр, основанный поэтом и легендой русского рэпа Львом Киселевым в 2022 году. Он стал победителем конкурсов грантов Мэра Москвы в 2022 и 2023 годах и лауреатом Большого детского фестиваля в 2023 и 2024 годах. Также театр является лонг-листером Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2021-2022 и участником множества театральных фестивалей по всей стране.

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 2000 ₽
23 декабря вторник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Буратино и Мальвина встречают гостей
0+
Детский Иммерсивный
Буратино и Мальвина встречают гостей
17 января в 12:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Ленинградское детство
12+
Детский
Ленинградское детство
23 февраля в 15:00 Точка ру
от 1600 ₽
Легенда о верном драконе
12+
Детский Пластический
Легенда о верном драконе
3 января в 14:00 Детский театр теней
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше