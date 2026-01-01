Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хор Турецкого. Нам 35 лет!
Киноафиша Хор Турецкого. Нам 35 лет!

Хор Турецкого. Нам 35 лет!

18+
Возраст 18+

О концерте

Юбилейный концерт Хора Турецкого

Хор Турецкого — это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года и по-прежнему зажигает сердца слушателей. В этом году Хор празднует 35-летие, и их юбилейное шоу обещает стать незабываемым событием!

Музыка на любой вкус

На концерте будет представлено разнообразие произведений, которые удовлетворят даже самых изысканных слушателей. В программе:

  • фрагменты бессмертной классики
  • мировые поп-хиты
  • народные песни, полюбившиеся многим
  • оригинальные композиции коллектива

Энергия и надежда

Концерт Хора Турецкого — это не просто музыка. Это живая энергия, способная растворить усталость и наполнить сердца светлой надеждой. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию, чтобы насладиться волшебством хорового пения и отдохнуть душой!

Купить билет на концерт Хор Турецкого. Нам 35 лет!

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Декабрь
21 ноября суббота
18:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 2000 ₽
8 декабря вторник
19:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 2500 ₽
19 декабря суббота
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2200 ₽
20 декабря воскресенье
18:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2200 ₽

В ближайшие дни

билборды
16+
Рок

билборды

7 августа в 19:30 Арт-пространство «Библиотека»
от 1400 ₽
Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
6+
Классическая музыка

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

25 декабря в 19:00 Пирамида
от 2200 ₽
Neverlove / Unluvd. Анплагд
16+
Рок

Neverlove / Unluvd. Анплагд

19 июля в 19:00 Арт-пространство Werk
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше