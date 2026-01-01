Хор Турецкого. Нам 35 лет!

Юбилейный концерт Хора Турецкого

Хор Турецкого — это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года и по-прежнему зажигает сердца слушателей. В этом году Хор празднует 35-летие, и их юбилейное шоу обещает стать незабываемым событием!

Музыка на любой вкус

На концерте будет представлено разнообразие произведений, которые удовлетворят даже самых изысканных слушателей. В программе:

фрагменты бессмертной классики

мировые поп-хиты

народные песни, полюбившиеся многим

оригинальные композиции коллектива

Энергия и надежда

Концерт Хора Турецкого — это не просто музыка. Это живая энергия, способная растворить усталость и наполнить сердца светлой надеждой. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию, чтобы насладиться волшебством хорового пения и отдохнуть душой!