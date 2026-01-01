Тбилисо. Ансамбль «Сакартвело»

Грузинский культурный праздник «Тбилисо» в Сочи

Грузинские танцы, многоголосное пение и живой звук — всё это «Тбилисо». Здесь вы сможете встретиться с Сакартвело — сердцем Грузии, где память о предках, уважение к традиции и чувство свободы оживают в каждом голосе и движении.

Уникальная национальная идентичность грузинского народа выходит на первый план благодаря многоголосному пению, которое имеет глубокие исторические корни. Это искусство было признано ЮНЕСКО шедевром устного нематериального культурного наследия человечества. Народный танец продолжает этот живой диалог, объединяя характер, силу и темперамент различных регионов Грузии.

На сцене ансамбль «Сакартвело» создаёт единое художественное пространство, в котором грузинское многоголосие, народный танец и живое инструментальное звучание существуют в гармонии. Музыка, голос и движение переплетаются, создавая атмосферу подлинного культурного праздника.

В программе представлены песни и танцы из разных уголков Грузии, которые отражают её историю, традиции и современность. Этот концерт наполняет зал энергией, достоинством и эмоциональной глубиной.

Исполнители

Ансамбль «Сакартвело» — синтез грузинского многоголосия, танца и живого инструментального звучания;

Художественный руководитель — Тамаз Чоладзе;

Хореография — Каха Концелидзе, Дато Чикава.

Место и время

КЗ «Фестивальный»

19 июля, 20:00

Возрастное ограничение

6+

Продолжительность

Программа состоит из 2 отделений по 40 минут.

Обратите внимание, в программе возможны изменения.