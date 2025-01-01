Меню
Штраус-гала
Штраус-гала

6+
О концерте

Штраус-гала: волшебство классической музыки в Капелле

Приглашаем вас на незабываемый Штраус-гала — концерт классической музыки, который пройдет в знаменитой Капелле. Это мероприятие станет настоящим праздником для поклонников музыкального искусства и познакомит зрителей с величием произведений композитора Иоганна Штрауса.

Погружение в мир Штрауса

Иоганн Штраус, известный как "король вальсов", оставил неизгладимый след в истории музыки. Его работы отличаются мелодичностью, легкостью и грацией. На концерте будут звучать самые известные вальсы, полки и мадригалы, которые перенесут вас в атмосферу венских балов.

Не упустите возможность

Этот концерт — не только возможность насладиться классической музыкой, но и уникальная встреча с талантливыми музыкантами. В программе участвуют известные оркестры и солисты, которые представят композиции Штрауса в новом свете.

Полезная информация для зрителей

Перед концертом рекомендуем ознакомиться с программой — это позволит лучше понять и прочувствовать атмосферу произведений. Обратите внимание на дресс-код: вечерние наряды подчеркнут торжественность события.

Не пропустите шанс стать частью музыкального праздника! Штраус-гала — это ваш билет в мир красоты и гармонии.

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 3000 ₽

