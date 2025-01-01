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Киноафиша Хижина музыканта

Хижина музыканта

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Хижина музыканта»: Концерт в клубе Джаггер

Приглашаем вас на уникальный концерт «Хижина музыканта», который пройдет в клубе Джаггер. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких впечатлений.

Что ожидать от концерта?

«Хижина музыканта» — это не просто концерт, это целое музыкальное путешествие. На сцене выступят талантливые артисты, которые представят как оригинальные композиции, так и известные хиты. Погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения, насладитесь великолепными выступлениями и искренними эмоциями.

Интересные факты о клубе Джаггер

Клуб Джаггер — это культовое заведение, известное своей уникальной атмосферой и качественным звуком. Здесь регулярно проходят концерты как известных исполнителей, так и начинающих музыкантов. Не упустите возможность стать частью этой музыкальной традиции!

Когда и где?

Концерт состоится в самом сердце города, в клубе Джаггер. Подробности о дате и времени можно узнать на официальном сайте клуба или в социальных сетях. Убедитесь, что вы не пропустите этот незабываемый вечер!

Приходите и откройте для себя мир музыки вместе с «Хижиной музыканта»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
19:00 от 1500 ₽

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