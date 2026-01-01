Гурам Амарян. Базар

Стендап от Гурама Амаряна в МТС Live Холл Воронеж

В МТС Live Холл Воронеж состоится новый стендап-концерт Гурама Амаряна. В программе — множество свежих шуток, остроумные наблюдения и колкий юмор, затрагивающий актуальные темы брака, различия взглядов, бытовых конфликтов и абсурд повседневной жизни.

Гурам Амарян известен своим энергичным стилем и самоиронией. Его выступления привлекают зрителей, которые ценят чёрный юмор и яркие, волнующие ситуации. Новый сольный концерт под названием «Базар» — это живое и непосредственное шоу про жизнь, отношения и семью. Каждое выступление наполнено искренностью и актуальностью, заставляя зрителей смеяться и задумываться.

Гурам обсуждает знакомые каждому темы с лёгкостью и юмором, делая акцент на различиях в восприятии жизни. Его выступление — это не только смех, но и мысли, которые остаются с вами после концерта.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного события!