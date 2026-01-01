Оповещения от Киноафиши
Гурам Амарян. Базар
Гурам Амарян. Базар

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап от Гурама Амаряна в МТС Live Холл Воронеж

В МТС Live Холл Воронеж состоится новый стендап-концерт Гурама Амаряна. В программе — множество свежих шуток, остроумные наблюдения и колкий юмор, затрагивающий актуальные темы брака, различия взглядов, бытовых конфликтов и абсурд повседневной жизни.

Гурам Амарян известен своим энергичным стилем и самоиронией. Его выступления привлекают зрителей, которые ценят чёрный юмор и яркие, волнующие ситуации. Новый сольный концерт под названием «Базар» — это живое и непосредственное шоу про жизнь, отношения и семью. Каждое выступление наполнено искренностью и актуальностью, заставляя зрителей смеяться и задумываться.

Гурам обсуждает знакомые каждому темы с лёгкостью и юмором, делая акцент на различиях в восприятии жизни. Его выступление — это не только смех, но и мысли, которые остаются с вами после концерта.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного события!

1 ноября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1600 ₽

Стендап
18+
Юмор
Стендап
3 марта в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 300 ₽
NYTT LAND. Aba Khan Tour
16+
Фолк
NYTT LAND. Aba Khan Tour
16 марта в 20:00 Сто ручьев
от 1700 ₽
Лолита
18+
Поп Эстрада
Лолита
11 марта в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 6000 ₽
