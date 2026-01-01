Артем Винокур. Сольный Stand Up

Стендап-концерт Артёма Винокура в Воронеже

В Воронеже, в ДК Железнодорожников, пройдет сольный стендап-концерт Артёма Винокура. Этот талантливый комик известен своим уникальным стилем и острым чувством юмора.

О комике

Артём Винокур — резидент шоу «Stand Up ТНТ», ставший популярным благодаря участию в проектах «Labelcom» и «Outside Stand Up». Он также является победителем «Открытого Микрофона» на ТНТ, что подтверждает высокий уровень его мастерства. Его выступления привлекают внимание любителей чёрного юмора и острых наблюдений за жизнью.

Что ожидать от концерта

На концерте Артёма Винокура зрителей ждет заряд положительных эмоций и уморительных историй, которые заставят задуматься о привычных вещах с новой стороны. Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких представителей российского стендапа!