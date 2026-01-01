Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Артем Винокур. Сольный Stand Up
Киноафиша Артем Винокур. Сольный Stand Up

Артем Винокур. Сольный Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Артёма Винокура в Воронеже

В Воронеже, в ДК Железнодорожников, пройдет сольный стендап-концерт Артёма Винокура. Этот талантливый комик известен своим уникальным стилем и острым чувством юмора.

О комике

Артём Винокур — резидент шоу «Stand Up ТНТ», ставший популярным благодаря участию в проектах «Labelcom» и «Outside Stand Up». Он также является победителем «Открытого Микрофона» на ТНТ, что подтверждает высокий уровень его мастерства. Его выступления привлекают внимание любителей чёрного юмора и острых наблюдений за жизнью.

Что ожидать от концерта

На концерте Артёма Винокура зрителей ждет заряд положительных эмоций и уморительных историй, которые заставят задуматься о привычных вещах с новой стороны. Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких представителей российского стендапа!

Исполнители
Винокур А

Купить билет на концерт Артем Винокур. Сольный Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Май
12 мая вторник
20:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

ЛСП
16+
Хип-хоп
ЛСП
31 марта в 20:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1900 ₽
Дискач 90-х
12+
Вечеринка Эстрада
Дискач 90-х
27 февраля в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 2800 ₽
Ramil’
12+
Поп
Ramil’
28 февраля в 19:00 Aura
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше