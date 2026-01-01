Sellout — 10 лет

Большой концерт: десять лет вместе с вами

С подростковой мечтой наперевес, вопреки всем трудностям, мы отмечаем первую круглую дату! За эти десять лет мы не ожидали, что наши песни найдут отклик у такого количества людей. Каждый из вас стал частью нашего пути.

Мы всегда говорили, что вы - самое ценное, что у нас есть. Именно ради вас мы продолжаем творить и не сдаемся. Это время, когда мы готовы поделиться с вами нашими лучшими песнями на большом концерте!

Приглашаем вас стать частью этого события, где не будет ничего лишнего. Это встреча для всех нас - для вас, для нас и для музыки, которая стала близка за годы совместного общения. Не упустите возможность повеселиться и насладиться атмосферой живого выступления!