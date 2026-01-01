Оповещения от Киноафиши
Sellout — 10 лет

Sellout — 10 лет

18+
Возраст 18+

О концерте

Большой концерт: десять лет вместе с вами

С подростковой мечтой наперевес, вопреки всем трудностям, мы отмечаем первую круглую дату! За эти десять лет мы не ожидали, что наши песни найдут отклик у такого количества людей. Каждый из вас стал частью нашего пути.

Мы всегда говорили, что вы - самое ценное, что у нас есть. Именно ради вас мы продолжаем творить и не сдаемся. Это время, когда мы готовы поделиться с вами нашими лучшими песнями на большом концерте!

Приглашаем вас стать частью этого события, где не будет ничего лишнего. Это встреча для всех нас - для вас, для нас и для музыки, которая стала близка за годы совместного общения. Не упустите возможность повеселиться и насладиться атмосферой живого выступления!

В других городах
Апрель
Май
Октябрь
4 апреля суббота
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 900 ₽
16 апреля четверг
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 900 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Бар «Пивбургер» Уфа, просп. Октября, 4/1, ЦТиР «Мир»
от 900 ₽
22 апреля среда
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 900 ₽
23 апреля четверг
00:00
Rock Club Омск, Лермонтова, 63
от 900 ₽
25 апреля суббота
19:00
Уздечка Новосибирск, Крылова, 26, ТЦ «Москва»
от 900 ₽
30 апреля четверг
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 900 ₽
17 мая воскресенье
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 700 ₽
2 октября пятница
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1200 ₽
3 октября суббота
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1200 ₽
4 октября воскресенье
20:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
28 марта в 18:30 Бар «Евгенич»
от 800 ₽
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
21 марта в 18:00 Самарский дом офицеров
от 1200 ₽
passmurny
12+
Инди
passmurny
29 марта в 19:00 Бар без названия
от 1500 ₽
