Гоша Куценко и группа ГК

Гоша Куценко и его «Слова под Музыку» в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Заслуженный артист России Гоша Куценко приглашает вас на уникальный спектакль «Слова под Музыку». Это авторский проект, объединяющий элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. Погрузитесь в мир творчества, где каждое слово наполняется музыкальным звучанием.

О спектакле

«Слова под Музыку» – это особая форма выражения, где поэтическая лирика соединяется с живой музыкой. Куценко, известный своими яркими ролями в кино и театре, создает атмосферу, в которой зрители могут почувствовать глубину слов и мелодий. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и эмоционально насыщенным.

Что вас ждет?

На сцене вы увидите не только талантливых исполнителей, но и погрузитесь в интерактивный формат, где каждый зритель становится частью происходящего. Это уникальная возможность не просто наблюдать за спектаклем, но и чувствовать его энергетику.

Интересные факты

Гоша Куценко активно занимается музыкой и поэзией, что делает его спектакль особенно личным и искренним.

Проект включает в себя работы современных поэтов, что придает спектаклю актуальность и свежесть.

Спектакль уже приобрел популярность, и зрители отмечают его эмоциональную насыщенность и оригинальность.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Приходите и насладитесь поэзией в сочетании с музыкой в исполнении одного из самых ярких артистов современности.