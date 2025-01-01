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Гоша Куценко и группа ГК
Билеты от 2000₽
Киноафиша Гоша Куценко и группа ГК

Гоша Куценко и группа ГК

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Гоша Куценко и его «Слова под Музыку» в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Заслуженный артист России Гоша Куценко приглашает вас на уникальный спектакль «Слова под Музыку». Это авторский проект, объединяющий элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. Погрузитесь в мир творчества, где каждое слово наполняется музыкальным звучанием.

О спектакле

«Слова под Музыку» – это особая форма выражения, где поэтическая лирика соединяется с живой музыкой. Куценко, известный своими яркими ролями в кино и театре, создает атмосферу, в которой зрители могут почувствовать глубину слов и мелодий. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и эмоционально насыщенным.

Что вас ждет?

На сцене вы увидите не только талантливых исполнителей, но и погрузитесь в интерактивный формат, где каждый зритель становится частью происходящего. Это уникальная возможность не просто наблюдать за спектаклем, но и чувствовать его энергетику.

Интересные факты

  • Гоша Куценко активно занимается музыкой и поэзией, что делает его спектакль особенно личным и искренним.
  • Проект включает в себя работы современных поэтов, что придает спектаклю актуальность и свежесть.
  • Спектакль уже приобрел популярность, и зрители отмечают его эмоциональную насыщенность и оригинальность.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Приходите и насладитесь поэзией в сочетании с музыкой в исполнении одного из самых ярких артистов современности.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК

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