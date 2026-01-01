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В ритмах большого города
Билеты от 600₽
Киноафиша В ритмах большого города

В ритмах большого города

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Международный центр современного танца «ВОРТЭКС». В ритмах большого города

Международный центр современного танца «ВОРТЭКС» представляет уникальное шоу «В ритмах большого города». Это событие объединяет разнообразие ритмов и танцевальных направлений, включая виртуозные номера из бродвейских мюзиклов, американский степ, русскую чечетку, модерн, джаз, хип-хоп и блюз.

Участники спектакля

В концерте примут участие выдающиеся солисты степ-шоу «ВОРТЭКС»: Тимофей Тимофеев, Дмитрий Силаев, Елена Кутафина, Софья Болдина, Мария Старикова и Михаил Акимов (саксофон), а также вокалистка Полина Винчи. На сцене они продемонстрируют свое виртуозное мастерство и талант.

Достижения исполнителей

Артисты шоу — это обладатели множества наград. Среди них премия «Все цвета джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России, звания лауреатов Всероссийского конкурса саксофонистов, а также победители чемпионатов России и мира по степ-танцу. Кроме того, они являются финалистами ТВ-шоу «Минута славы» на Первом канале и участниками популярных программ, таких как «Танцуй!», «Измайловский парк» и «Юморина в Сочи».

Дата и место проведения

Шоу «В ритмах большого города» состоится 21 октября 2026 года в Большом зале Центрального Дома Ученых РАН. Это будет невероятный вечер-концерт, который создаст особую атмосферу творчества и эксперимента, позволяя зрителям насладиться слиянием жанров.

Не упустите возможность ощутить магию музыки и танца в исполнении лучших артистов!

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Октябрь
21 октября среда
19:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
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