Главстендап Шоу

Смех, стиль и гастрономическое удовольствие

Главное событие клуба Glavstandup Шоу ждёт всех любителей стендапа и отличного отдыха. Это мероприятие собрало в себе лучшие элементы для незабываемого вечера:

Комики . На сцене выступают опытные артисты, чьи шутки проверены временем и смеющимися залами.

. На сцене выступают опытные артисты, чьи шутки проверены временем и смеющимися залами. Антураж . Зал оформлен в духе сталинского ампира, что создаёт уникальную атмосферу. Посетителям предлагается возможность выгулять свои лучшие наряды: коктейльные платья и элегантные костюмы.

. Зал оформлен в духе сталинского ампира, что создаёт уникальную атмосферу. Посетителям предлагается возможность выгулять свои лучшие наряды: коктейльные платья и элегантные костюмы. Кухня и бар. Порадует гостей своим высоким уровнем сервиса. Ходит шутка, что у заведения есть «одна звезда» — но не Мишлен, а на верхушке сталинки, где проходит шоу.

Место и атмосфера

Шоу проходит на Красных Воротах — месте с характером, которое подчёркивает статус мероприятия. Здесь совмещаются вкус, смех и стиль.

Приходите за позитивными эмоциями и качественным отдыхом! Вход строго с 18 лет.