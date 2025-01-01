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Главстендап Шоу
Билеты от 790₽
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Главстендап Шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Смех, стиль и гастрономическое удовольствие

Главное событие клуба Glavstandup Шоу ждёт всех любителей стендапа и отличного отдыха. Это мероприятие собрало в себе лучшие элементы для незабываемого вечера:

  • Комики. На сцене выступают опытные артисты, чьи шутки проверены временем и смеющимися залами.
  • Антураж. Зал оформлен в духе сталинского ампира, что создаёт уникальную атмосферу. Посетителям предлагается возможность выгулять свои лучшие наряды: коктейльные платья и элегантные костюмы.
  • Кухня и бар. Порадует гостей своим высоким уровнем сервиса. Ходит шутка, что у заведения есть «одна звезда» — но не Мишлен, а на верхушке сталинки, где проходит шоу.

Место и атмосфера
Шоу проходит на Красных Воротах — месте с характером, которое подчёркивает статус мероприятия. Здесь совмещаются вкус, смех и стиль.

Приходите за позитивными эмоциями и качественным отдыхом! Вход строго с 18 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 790 ₽
24 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 790 ₽
25 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 790 ₽ 21:00 от 790 ₽
26 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 790 ₽
27 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 790 ₽
28 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽ 21:00 от 790 ₽
29 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 790 ₽
30 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 790 ₽
31 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 790 ₽
3 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
21:00 от 790 ₽
4 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽
10 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
21:00 от 790 ₽
11 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽
17 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
21:00 от 790 ₽
18 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽
25 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽
1 сентября
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 790 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
18+
Вечеринка
Музыкальное Лото Драйв в баре «Гадкий Койот»
8 августа в 19:00 Гадкий койот
от 1000 ₽
Елизавета-Варвара Аранова
18+
Юмор
Елизавета-Варвара Аранова
26 августа в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
3 августа в 21:30 Standup Café
от 600 ₽
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