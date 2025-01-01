Спектакль-притча «Там, где неизвестность» в Новом театре кукол

Приглашаем вас на уникальный спектакль-притчу «Там, где неизвестность», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это произведение затрагивает важные темы, связанные с памятью, потерей и надеждой.

Автор и режиссёр

Автор пьесы и режиссёр-постановщик спектакля — Наталья Пахомова. Ее работы известны глубоким психологизмом и чувственным подходом к раскрытию человеческих эмоций.

Художник-постановщик

Художественное оформление спектакля создано Натальей Мишиной, которая умело передает атмосферу времени и места действия, погружая зрителей в мир, где переплетаются история и личные судьбы.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые артисты: Оксана Житникова, Марина Карпенко, Мария Арешкина, Александр Гилязетдинов, Владислав Семенихин и Виталий Бегун. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную интерпретацию и эмоциональную насыщенность.

Интересные факты

Спектакль не только рассказывает о событиях войны, но и исследует, как они влияют на современность. Вы сможете увидеть, как память о прошлом формирует наше будущее, и задуматься о важности сохранения исторической памяти.

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и трогательного театрального события!