Школа женщин
Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о женщинах: взгляд со стороны

Представляем вашему вниманию искромётный спектакль о том, как мужчины воспринимают женщин. Этот уникальный проект даёт милым дамам возможность посмотреть на себя со стороны и задуматься о том, как их видит окружающий мир.

Яркие женские образы

Актрисы Театра ТМИН создают великолепные женские образы, которые дарят зрителям незабываемый спектр эмоций. Главной эмоцией, которую испытывают зрители, станет радость. Спектакль наполнен жизненными ситуациями, которые каждый может узнать в своей истории.

Зачем посещать этот спектакль?

Это отличная возможность для женщин лучше понять самих себя, а для мужчин — увидеть, как они воспринимают своих вторых половинок. Спектакль станет настоящим открытием для обеих сторон. Не упустите шанс стать свидетелями этого увлекательного шоу!

Купить билет на спектакль Школа женщин

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Декоратор, или Наглядные доказательства
16+
Комедия
Декоратор, или Наглядные доказательства
8 марта в 19:00 Театр «Тмин»
от 1000 ₽
Гуси-лебеди
0+
Детский Кукольный
Гуси-лебеди
12 апреля в 14:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Чайка
16+
Драма
Чайка
1 апреля в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
