Спектакль Свадьба, свадьба, свадьба!

Водевиль по Чехову в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится спектакль, объединяющий знаменитые водевили Антона Павловича Чехова: «Медведь» и «Предложение». Постановка в жанре «сцены-шутки» погрузит зрителей в мир комических ситуаций, связанных с брачными проблемами героев.

Комические недоразумения

Спектакль открывается историей о том, как предложение руки и сердца чуть не оказывается под угрозой из-за меркантильного конфликта. Затем зрители станут свидетелями того, как денежный иск неожиданно перерастает в романтическое предложение. Эта интригующая игра ситуаций подарит зрителям возможность улыбнуться и поразмышлять о серьезности, с которой герои решают свои брачные проблемы.

Музыка и слова

В спектакле звучат романсы на стихи Генриха Гейне в переводе Александра Блока, а также романсы Никифора Зубова, которые добавят музыкальное разнообразие к комическим ситуациям на сцене.

Творческая команда

Режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств России В.Н. Иванов

заслуженный деятель искусств России В.Н. Иванов Художник: заслуженный деятель искусств России А.К. Глазунов

заслуженный деятель искусств России А.К. Глазунов Композитор: А.М. Иванов

А.М. Иванов Художник по свету: заслуженный деятель искусств России Д.Г. Исмагилов

заслуженный деятель искусств России Д.Г. Исмагилов Художник по костюмам: К.С. Шамрин

К.С. Шамрин Балетмейстер: заслуженный работник культуры России М.Н. Суворова

заслуженный работник культуры России М.Н. Суворова Второй режиссер: народный артист России, лауреат Государственной премии России Г.В. Подгородинский

народный артист России, лауреат Государственной премии России Г.В. Подгородинский Ассистенты режиссера: Т.А. Егоров, М.В. Вопилина, А.О. Ефимова

Т.А. Егоров, М.В. Вопилина, А.О. Ефимова Балетмейстер-репетитор: О.Л. Дроздова

О.Л. Дроздова Суфлеры: заслуженная артистка России Л.В. Андреева, заслуженный работник культуры России Л.И. Меркулова, И.И. Варламова

Спектакль подойдет всем ценителям чеховского творчества и любителям легкого юмора. Не упустите возможность насладиться живыми эмоциями и комическими ситуациями, которые подарит постановка!