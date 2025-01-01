Меню
Свадьба, свадьба, свадьба!
Билеты от 800₽
Киноафиша Свадьба, свадьба, свадьба!

Спектакль Свадьба, свадьба, свадьба!

Сцены-шутки в 2-х действиях
Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Водевиль по Чехову в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится спектакль, объединяющий знаменитые водевили Антона Павловича Чехова: «Медведь» и «Предложение». Постановка в жанре «сцены-шутки» погрузит зрителей в мир комических ситуаций, связанных с брачными проблемами героев.

Комические недоразумения

Спектакль открывается историей о том, как предложение руки и сердца чуть не оказывается под угрозой из-за меркантильного конфликта. Затем зрители станут свидетелями того, как денежный иск неожиданно перерастает в романтическое предложение. Эта интригующая игра ситуаций подарит зрителям возможность улыбнуться и поразмышлять о серьезности, с которой герои решают свои брачные проблемы.

Музыка и слова

В спектакле звучат романсы на стихи Генриха Гейне в переводе Александра Блока, а также романсы Никифора Зубова, которые добавят музыкальное разнообразие к комическим ситуациям на сцене.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств России В.Н. Иванов
  • Художник: заслуженный деятель искусств России А.К. Глазунов
  • Композитор: А.М. Иванов
  • Художник по свету: заслуженный деятель искусств России Д.Г. Исмагилов
  • Художник по костюмам: К.С. Шамрин
  • Балетмейстер: заслуженный работник культуры России М.Н. Суворова
  • Второй режиссер: народный артист России, лауреат Государственной премии России Г.В. Подгородинский
  • Ассистенты режиссера: Т.А. Егоров, М.В. Вопилина, А.О. Ефимова
  • Балетмейстер-репетитор: О.Л. Дроздова
  • Суфлеры: заслуженная артистка России Л.В. Андреева, заслуженный работник культуры России Л.И. Меркулова, И.И. Варламова

Спектакль подойдет всем ценителям чеховского творчества и любителям легкого юмора. Не упустите возможность насладиться живыми эмоциями и комическими ситуациями, которые подарит постановка!

Купить билет на спектакль Свадьба, свадьба, свадьба!

Декабрь
Январь
Февраль
Март
13 декабря суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
30 декабря вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
31 января суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
4 февраля среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
19 марта четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
28 марта суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽

