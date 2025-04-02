Спектакль «Где ты был так долго, чувак?» с Розой Хайруллиной в Петербурге

3 и 4 мая 2025 в Театре на Васильевском будет показан спектакль «Где ты был так долго, чувак?» — это совместная постановка театра «Место» и пространства «Внутри». Спектакль будет показан в рамках петербургских гастролей.

Сюжет спектакля

Петя и Нина, знакомые всем сельские жители, однажды зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. В этом странном месте к ним присоединяется таинственный Чувак — коренной обитатель, который оказывается одновременно близким и далеким. Вместе они задаются вопросами: где они находятся? Что случилось с их прежней жизнью? И есть ли у них будущее?

Режиссер спектакля Антон Федоров отмечает: «А что, если архетипическим персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт?» Эта идея стала основой для создания спектакля, в котором и герои, и зрители вместе ищут ответы на вопрос: «Где мы сейчас?»

Актеры

На сцену выйдут талантливые актеры: Дмитрий Куличков, Роза Хайруллина, Сергей Шайдаков и Наталья Рычкова.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу и задать себе важные вопросы о жизни и существовании!