Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Где ты был так долго, чувак?
Киноафиша Где ты был так долго, чувак?

Спектакль Где ты был так долго, чувак?

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Где ты был так долго, чувак?» с Розой Хайруллиной в Петербурге

3 и 4 мая 2025 в Театре на Васильевском будет показан спектакль «Где ты был так долго, чувак?» — это совместная постановка театра «Место» и пространства «Внутри». Спектакль будет показан в рамках петербургских гастролей.

Сюжет спектакля

Петя и Нина, знакомые всем сельские жители, однажды зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. В этом странном месте к ним присоединяется таинственный Чувак — коренной обитатель, который оказывается одновременно близким и далеким. Вместе они задаются вопросами: где они находятся? Что случилось с их прежней жизнью? И есть ли у них будущее?

Режиссер спектакля Антон Федоров отмечает: «А что, если архетипическим персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт?» Эта идея стала основой для создания спектакля, в котором и герои, и зрители вместе ищут ответы на вопрос: «Где мы сейчас?»

Актеры

На сцену выйдут талантливые актеры: Дмитрий Куличков, Роза Хайруллина, Сергей Шайдаков и Наталья Рычкова.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу и задать себе важные вопросы о жизни и существовании!

Режиссер
Антон Федоров
В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Сергей Шайдаков
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Наталья Рычкова

Фотографии

Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак?
Новости
В Петербурге покажут спектакль с Розой Хайруллиной: про чувака, который куда-то часто пропадает
В Петербурге покажут спектакль с Розой Хайруллиной: про чувака, который куда-то часто пропадает Спектакль «Где ты был так долго, чувак?» отправляется в путешествие из Москвы в Петербург. Эта история играет со зрительским восприятием и шутит с памятью.
Написать
2 апреля 2025 15:30
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше