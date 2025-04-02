В Петербурге покажут спектакль с Розой Хайруллиной: про чувака, который куда-то часто пропадает

Спектакль «Где ты был так долго, чувак?» отправляется в путешествие из Москвы в Петербург. Эта история играет со зрительским восприятием и шутит с памятью.

Полотно постановки выглядит, как произведение ресайкл–художника: оно соткано из обрывков фраз, обрезков мелодий и тонких разноцветных нитей общих воспоминания.

Постановка играет с памятью и восприятием зрителя. Каждая сцена начинается и заканчивается так, что все все понимают — такой вот феномен массового сознания.

Да и текст был создан командой авторов. Идея спектакля пришла Розе Хайруллиной и Дмитрию Куличкову лет десять назад. Превратить идею в пьесу помог драматург Алексей Френкель.

Антон Федоров немного подправил текст и создал постановку на московской сцене.

Зрители, пытающиеся понять “чувака”, — соучастники процесса, вынужденные вместе с артистами искать ответы на извечные задачи: почему мы там, где мы есть? там ли мы, где нужно? и что такое нужно?

Парадоксальным миром, в котором одна ситуация склеивается с другой, словно кадры любительского кинофильма, снятого на пленку, руководит чувак. Кто же он — тоже большой вопрос.

Герои истории обитают вовсе не в забавном сказочном мире. Их реальность мрачна и выглядит как самая архетипичная русская деревня, где каждый второй — сидел, где бьет — любит, где серый — главный цвет любого сезона.

Чебурашка, которую (да, здесь это женский персонаж) играет Роза Хайруллина будто мифическое ведение, воспоминание из детства и одновременно герой глупого анекдота. Весь спектакль строится на образах, которые живут в разных плоскостях культуры и восприятие истории зависит от того, с какими вариациями столкнулся конкретный зритель.

В Санкт-Петербурге постановку покажут 3 и 4 мая в Театре на Васильевском.