Национальное шоу России «Кострома»
0+
Продолжительность 135 минут
Возраст 0+

О концерте

Национальное шоу России «Кострома» в Зимнем театре Сочи

Национальное шоу России «Кострома» — это уникальное театрализованное представление, в котором народная музыка, хореография и театральное искусство сплетаются в удивительное целое. Организатором мероприятия выступает известный режиссёр и хореограф Юрий Царенко, обладающий несколькими престижными наградами в области театрального искусства.

Это представление стоит посетить, так как оно объединяет разнообразные направления культуры и искусства. Артисты и музыканты из разных уголков России дарят зрителям незабываемые моменты. Спектакль будет интересен не только любителям народной музыки, но и всем ценителям хореографии и театральных событий.

Знакомство с российской историей

Шоу «Кострома» знакомит зрителей с богатой многонациональной историей России. Через яркие образы матерей, жен, сыновей, мужей и воинов артисты раскрывают наследие многих поколений и неповторимый русский дух народа. Каждое выступление является отражением культурного разнообразия страны — светской, городской, деревенской, военной и религиозной.

Высокое искусство и традиции

Номера концерта созданы с высокой профессиональной точностью, соблюдая верность традициям и национальному стилю. Художественный руководитель и главный балетмейстер шоу Юрий Царенко, заслуженный деятель искусств РФ, обеспечивает максимальную точность в передаче живой культуры.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого спектакля, который обещает удивительную встречу с культурным наследием России.

Июль
8 июля среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
9 июля четверг
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
10 июля пятница
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
11 июля суббота
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
12 июля воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽

