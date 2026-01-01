Концерт органной музыки «ОрганРок» в Сочи

Обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский вновь порадует слушателей своей популярной программой «ОрганРок». Этот концерт обещает уникальное звучание духового органа, напоминая о ритмах и драйве знаменитых рок-мелодий.

Уже давно орган перестал быть лишь инструментом для церковных или академических произведений. Во второй половине XX века он проник в мир рок-музыки, обогатив звучание множества известных групп. Сегодня сочетание барочной музыки и современного рока продолжает впечатлять слушателей.

В программе вечера Владимир Королевский исполнит классические органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Шарля-Мари Видора, а также переложения хитов рок-групп «Queen», «Beatles» и «Metallica». Слушателей также ждет попурри на темы из известных произведений Баха и песен группы «ABBA».

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта.