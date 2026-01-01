Спектакль Гадкий утенок

Оповещения от Киноафиши
Музыка и сказка от котика Филармоника для самых маленьких

Музыкальный котик Филармоник, известный житель Детской филармонии, приглашает маленьких зрителей на увлекательное, звуковое представление. В каждой истории он умело вплетает знакомые сюжеты, добавляя к ним занимательные игры и классические мелодии.

Актеры-ведущие вместе с игрушками и экраном создают волшебную атмосферу. Дети смогут освоить шумовые инструменты всего за несколько минут, что поможет им активно участвовать в музыкальной сказке. Длительность концерта составляет 50 минут — достаточно, чтобы удержать внимание юных слушателей.

Важно помнить, что билет необходимо приобретать на каждого входящего. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемый опыт в мире музыки и сказок!

Март
13 марта суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

