Спектакль Гадкий утенок

Музыка и сказка от котика Филармоника для самых маленьких

Музыкальный котик Филармоник, известный житель Детской филармонии, приглашает маленьких зрителей на увлекательное, звуковое представление. В каждой истории он умело вплетает знакомые сюжеты, добавляя к ним занимательные игры и классические мелодии.

Актеры-ведущие вместе с игрушками и экраном создают волшебную атмосферу. Дети смогут освоить шумовые инструменты всего за несколько минут, что поможет им активно участвовать в музыкальной сказке. Длительность концерта составляет 50 минут — достаточно, чтобы удержать внимание юных слушателей.

Важно помнить, что билет необходимо приобретать на каждого входящего. Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемый опыт в мире музыки и сказок!