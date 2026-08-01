Спектакль Двенадцать стульев

Вечная классика и крылатые фразы Ильфа и Петрова в Коляда-театре

«Может быть, вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» — такие слова сразу напоминают о героических приключениях Остапа Бендера и его спутников. Роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» полон ярких выражений, которые давно стали крылатыми. Его персонажи растворились в народе и продолжают вдохновлять зрителей.

Инсценировка Николая Коляды

Николай Коляда адаптировал роман для сцены своего театра, сохранив дух эпохи. Костюмы, музыка и танцы 20-30-х годов прошлого века бережно воссозданы актерами и режиссером, создавая атмосферу того времени. Текст звучит свежо и актуально, напоминая о вечных человеческих пороках.

Современные аферисты и их надежды

Сколько сегодня Остапов Бендеров и Воробьяниновых встречается нам в жизни! Люди, мечтающие быстро разбогатеть, не прикладывая усилий, сталкиваются с жестокой реальностью. Спектакль наглядно показывает, как надежда на удачу и легкие деньги может обернуться суровой правдой.

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который поднимет вопросы о морали и человеческих слабостях, заставляя задуматься о нашей жизни и о том, что скрывается за желаниями.