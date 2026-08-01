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Двенадцать стульев
Киноафиша Двенадцать стульев

Спектакль Двенадцать стульев

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Вечная классика и крылатые фразы Ильфа и Петрова в Коляда-театре

«Может быть, вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» — такие слова сразу напоминают о героических приключениях Остапа Бендера и его спутников. Роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» полон ярких выражений, которые давно стали крылатыми. Его персонажи растворились в народе и продолжают вдохновлять зрителей.

Инсценировка Николая Коляды

Николай Коляда адаптировал роман для сцены своего театра, сохранив дух эпохи. Костюмы, музыка и танцы 20-30-х годов прошлого века бережно воссозданы актерами и режиссером, создавая атмосферу того времени. Текст звучит свежо и актуально, напоминая о вечных человеческих пороках.

Современные аферисты и их надежды

Сколько сегодня Остапов Бендеров и Воробьяниновых встречается нам в жизни! Люди, мечтающие быстро разбогатеть, не прикладывая усилий, сталкиваются с жестокой реальностью. Спектакль наглядно показывает, как надежда на удачу и легкие деньги может обернуться суровой правдой.

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который поднимет вопросы о морали и человеческих слабостях, заставляя задуматься о нашей жизни и о том, что скрывается за желаниями.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Владислав Мелихов
Иван Федчишин
Николай Коляда
Олег Ягодин
Тамара Зимина

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В других городах
Август
19 августа среда
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 900 ₽

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