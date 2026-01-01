Концерт группы «Фрикинг Аут» в баре LÜSTRA

В баре LÜSTRA пройдёт концерт группы «Фрикинг Аут». В программе вас ждёт множество музыкальных стилей, таких как ретро-поп, поп-фокстрот, диско-блюз, нео-романс и стрит-кабаре. Группа создаёт атмосферу праздника, иронии и легкой ностальгии.

Концерт «Фрикинг Аут» — это вечер живой музыки, ярких образов и безудержного сценического драйва. Каждое выступление группы наполняется эмоциями, которые варьируются от любви до ненависти, от радости до печали.

Каждая песня — это рассказ о глубоко переживаемых событиях, что делает выступление особенно проникновенным. Подготовьтесь подпевать, танцевать и получать удовольствие. Скучать точно не придётся!