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Фрикинг аут
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Киноафиша Фрикинг аут

Фрикинг аут

12+
Возраст 12+
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О концерте

Концерт группы «Фрикинг Аут» в баре LÜSTRA

В баре LÜSTRA пройдёт концерт группы «Фрикинг Аут». В программе вас ждёт множество музыкальных стилей, таких как ретро-поп, поп-фокстрот, диско-блюз, нео-романс и стрит-кабаре. Группа создаёт атмосферу праздника, иронии и легкой ностальгии.

Концерт «Фрикинг Аут» — это вечер живой музыки, ярких образов и безудержного сценического драйва. Каждое выступление группы наполняется эмоциями, которые варьируются от любви до ненависти, от радости до печали.

Каждая песня — это рассказ о глубоко переживаемых событиях, что делает выступление особенно проникновенным. Подготовьтесь подпевать, танцевать и получать удовольствие. Скучать точно не придётся!

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Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27

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