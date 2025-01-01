Большой женский концерт

Пожалуй, самый лучший женский юмор в столице

Популярное шоу, которое завоевало признание зрителей, предлагая идеальный способ отдыха в выходные. В каждом выступлении участвуют четыре комика, чьи имена держатся в секрете до начала шоу, что добавляет интригу. Среди участниц — известные комикессы, такие как Яся Тринадцатко, Ольга Малащенко, Вера Котельникова, Настя Веневитина, Карина Салихова, Аля Кокушкина, Елена Новикова, Елизавета-Варвара Аранова, Ника Тарасевич, Соня Медовщикова, Зоя Куулар и другие.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 1 час 20 минут. Мы рекомендуем приходить за час до начала, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Менеджер зала поможет с размещением в соответствии с категорией билета. Для компаний лучше покупать билеты на одно имя.

Приятного отдыха и смеха на шоу!