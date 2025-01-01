Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой женский концерт
Билеты от 790₽
Киноафиша Большой женский концерт

Большой женский концерт

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Пожалуй, самый лучший женский юмор в столице

Популярное шоу, которое завоевало признание зрителей, предлагая идеальный способ отдыха в выходные. В каждом выступлении участвуют четыре комика, чьи имена держатся в секрете до начала шоу, что добавляет интригу. Среди участниц — известные комикессы, такие как Яся Тринадцатко, Ольга Малащенко, Вера Котельникова, Настя Веневитина, Карина Салихова, Аля Кокушкина, Елена Новикова, Елизавета-Варвара Аранова, Ника Тарасевич, Соня Медовщикова, Зоя Куулар и другие.

Информация о мероприятии
Продолжительность: 1 час 20 минут. Мы рекомендуем приходить за час до начала, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Менеджер зала поможет с размещением в соответствии с категорией билета. Для компаний лучше покупать билеты на одно имя.

Приятного отдыха и смеха на шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽
2 августа
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽
9 августа
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽
16 августа
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽
23 августа
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽
30 августа
Bla Bla Bar Москва, Лесная, 20, стр. 5
18:00 от 790 ₽

В ближайшие дни

Петя и волк
6+
Классическая музыка Живая музыка
Петя и волк
22 ноября в 13:00 Соборная палата
от 1200 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
29 августа в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
18+
Эстрада
Александр Буйнов
20 декабря в 22:00 Petter
от 6500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше