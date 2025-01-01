Спектакль Фауст

Музыкальные миры Шарля Гуно

Театр Новая Опера приглашает зрителей погрузиться в мир оперы Шарля Гуно «Фауст», исполненной на французском языке с русскими субтитрами. Этот шедевр, вдохновленный трагедией Иоганна Вольфганга Гёте, уже давно завоевал сердца российских зрителей.

Историческая значимость

«Фауст» впервые прозвучал в России в 1866 году на сцене Большого театра, всего через 7 лет после премьеры в Париже. Новая постановка в театре Новая Опера приурочена к 150-летию первого московского спектакля и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова, чье творчество также связано с образом Фауста.

Режиссёрское прочтение

В интерпретации режиссера Екатерины Одеговой и драматурга Михаила Мугинштейна герои произведения обретают современные и узнаваемые черты. Московский колорит органично вплетен в постановку, придавая классическому сюжету новое звучание.

Опера, покорившая поколения

Бессмертная музыка Гуно, передающая драму, страсть и борьбу за душу главного героя, вновь оживает на сцене. Эта постановка становится связующим мостом между традицией и современностью, раскрывая вечные темы, которые актуальны и сегодня.