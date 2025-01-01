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Фауст
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фауст

Спектакль Фауст

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Екатерина Одегова
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальные миры Шарля Гуно 

Театр Новая Опера приглашает зрителей погрузиться в мир оперы Шарля Гуно «Фауст», исполненной на французском языке с русскими субтитрами. Этот шедевр, вдохновленный трагедией Иоганна Вольфганга Гёте, уже давно завоевал сердца российских зрителей.

Историческая значимость

«Фауст» впервые прозвучал в России в 1866 году на сцене Большого театра, всего через 7 лет после премьеры в Париже. Новая постановка в театре Новая Опера приурочена к 150-летию первого московского спектакля и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова, чье творчество также связано с образом Фауста.

Режиссёрское прочтение

В интерпретации режиссера Екатерины Одеговой и драматурга Михаила Мугинштейна герои произведения обретают современные и узнаваемые черты. Московский колорит органично вплетен в постановку, придавая классическому сюжету новое звучание.

Опера, покорившая поколения

Бессмертная музыка Гуно, передающая драму, страсть и борьбу за душу главного героя, вновь оживает на сцене. Эта постановка становится связующим мостом между традицией и современностью, раскрывая вечные темы, которые актуальны и сегодня.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
14 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽

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