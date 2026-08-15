Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро

Фаролеро — это уникальный проект на стыке туризма и event-технологий. Вечерний интерактивный спектакль-прогулка предложит вам посетить самые привлекательные и таинственные места города.

Атмосфера и интерактивность

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная прогулка, в которой нет места сухому перечислению дат и архитектурных стилей. Вместо этого вы услышите увлекательные легенды города и его жителей. Актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки помогут раскрыть секреты столицы.

Сказка в сердце города

Задумывались ли вы, где живут главные хранители города? Почему свитер из секонд-хэнда стал знаменитым? Знаете ли вы, почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? Легендарный Фонарщик Фаролеро знает ответы на все эти вопросы и расскажет вам удивительные истории о Санкт-Петербурге и его жителях.

Сказочный маршрут

Вместе с Фонарщиком Фаролеро вы окажетесь в 85-минутном спектакле по центральным улицам Санкт-Петербурга. Прогулка начнется в сквере Фурштатской улицы, где Фаролеро станет вашим проводником в волшебное прошлое города. Облаченные в мантии и снабженные аудиогидом с профессиональным звуковым сопровождением, вы отправитесь в путь. Голоса актёров будут сопровождать вас на каждом шаге.

Детали маршрута

Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с вами на протяжении всего путешествия. Маршрут проходит по Фурштатской улице, Литейному проспекту, Моховой, Чайковского, Гагаринской, набережной Кутузова, набережной реки Фонтанки и Соляном переулке.

Не упустите возможность окунуться в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём!