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FAROLERO Хранители города
Киноафиша FAROLERO Хранители города

FAROLERO Хранители города

6+
Возраст 6+

О выставке

Спектакль-променад «Хранители города» с фонарщиком Фаролеро

Фаролеро — это уникальный проект на стыке туризма и event-технологий. Вечерний интерактивный спектакль-прогулка предложит вам посетить самые привлекательные и таинственные места города.

Атмосфера и интерактивность

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная прогулка, в которой нет места сухому перечислению дат и архитектурных стилей. Вместо этого вы услышите увлекательные легенды города и его жителей. Актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки помогут раскрыть секреты столицы.

Сказка в сердце города

Задумывались ли вы, где живут главные хранители города? Почему свитер из секонд-хэнда стал знаменитым? Знаете ли вы, почему Чайковского назвали стеклянным мальчиком? Легендарный Фонарщик Фаролеро знает ответы на все эти вопросы и расскажет вам удивительные истории о Санкт-Петербурге и его жителях.

Сказочный маршрут

Вместе с Фонарщиком Фаролеро вы окажетесь в 85-минутном спектакле по центральным улицам Санкт-Петербурга. Прогулка начнется в сквере Фурштатской улицы, где Фаролеро станет вашим проводником в волшебное прошлое города. Облаченные в мантии и снабженные аудиогидом с профессиональным звуковым сопровождением, вы отправитесь в путь. Голоса актёров будут сопровождать вас на каждом шаге.

Детали маршрута

Заботливые спутники Фонарщика будут рядом с вами на протяжении всего путешествия. Маршрут проходит по Фурштатской улице, Литейному проспекту, Моховой, Чайковского, Гагаринской, набережной Кутузова, набережной реки Фонтанки и Соляном переулке.

Не упустите возможность окунуться в настоящую сказку любимого города вместе с Фаролеро и его волшебным фонарём!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 августа суббота
20:00
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
19 августа среда
20:00
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
22 августа суббота
20:00
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
26 августа среда
20:00
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
29 августа суббота
20:00
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
2 сентября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
5 сентября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
9 сентября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
12 сентября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
16 сентября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
19 сентября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
23 сентября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
26 сентября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
30 сентября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
3 октября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
7 октября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
10 октября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
14 октября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
17 октября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
21 октября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
24 октября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
28 октября среда
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
31 октября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
7 ноября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
14 ноября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
21 ноября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
28 ноября суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
5 декабря суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
12 декабря суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
19 декабря суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽
26 декабря суббота
19:30
Дом Зайцевых Санкт-Петербург, Фурштатская, 11
от 1700 ₽

Фотографии

FAROLERO Хранители города FAROLERO Хранители города FAROLERO Хранители города FAROLERO Хранители города FAROLERO Хранители города

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