Новый театр Сочи 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказкам Сергея Козлова в Новом театре Сочи

В Новом театре Сочи состоится спектакль, основанный на сказках Сергея Козлова. Это история о дружбе, странствиях и чудесах, которые помогают героям преодолевать трудности и находить радость в жизни. Режиссёр Алёна Бабикова создала атмосферу загадочного мира, где каждый зритель сможет найти свои смыслы.

Спектакль "Ёжик" — это тёплая сказка о дружбе и любви, показывающая, как эти чувства могут быть значимыми в жизни человека. Дружба и любовь помогают нам преодолевать трудности и находить поддержку, наполняя жизнь радостью.

Как и любая сказка, "Ёжик" будет интересен как юным зрителям, так и взрослым. Каждый сможет отыскать свои смыслы и полюбить трогательных героев истории.

В спектакле будет представлен загадочный мир, невозможный без трудностей и препятствий. А что произойдёт, когда туман рассеется? Ответ на этот вопрос вы узнаете на спектакле "Ёжик" режиссёра Алёны Бабиковой.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта.

Март
21 марта суббота
12:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1300 ₽

