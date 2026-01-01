Оповещения от Киноафиши
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Новый театр Сочи 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Пронзительная история любви по пьесе Леонида Зорина

В Новом театре Сочи состоится премьера спектакля, основанного на произведении Леонида Зорина, в постановке Алёны Бабиковой. В центре сюжета — любовь, разорванная границами, которые существуют не только на карте, но и в самой ткани человеческой жизни.

Герои встречаются в Москве в послевоенное время, и их чувствам предстоит пройти через годы и расстояния. Это испытание станет проверкой их веры в невозможное. Прошлое живет в каждом вздохе, а воспоминания становятся мостом между реальностью и мечтой.

Глубокая драма о времени и любви

Спектакль предлагает пронзительную историю о двух сердцах, которым предстоит сохранить искру тепла даже в условиях жизни, разлучающей их. Смогут ли они обрести счастье, или навсегда останутся пленниками памяти?

«Всегда и всюду границы — границы времени, пространства, сил... Только наши надежды не имеют границ!» — звучит в спектакле, подчеркивая вечную тему преодоления трудностей ради любви.

Спектакль-ностальгия будет интересен тем, кто ценит глубокие драматические истории о человеческих чувствах и времени. Отметим, что представление включает антракт, что позволяет зрителям поразмышлять над увиденным.

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
27 февраля пятница
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
31 марта вторник
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽

