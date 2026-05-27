Эволюция Земли в 3D. Научно-популярный фильм

«Эволюция Земли» — это удивительный научно-популярный фильм, созданный Московским планетарием. Программа была отмечена наградой за «Лучший учебный фильм» на международном фестивале в 2025 году.

Ключевые этапы истории планеты

Фильм охватывает 4,5 миллиарда лет развития Земли, выделяя основные этапы:

Катаклизмы: зрители увидят, как формировалась орбита нашей планеты, а также как происходили мощные извержения древних вулканов и движение материков.

Зарождение жизни: сюжет демонстрирует путь от простейших организмов до удивительных существ, которыми мы можем любоваться сегодня.

Уникальные впечатления в формате 4D

Фильм представлен в 4D-формате, который позволяет зрителям не только увидеть объемное изображение, но и ощутить изменения температуры, движение кресел и другие спецэффекты. Это делает просмотр еще более захватывающим и запоминающимся.

