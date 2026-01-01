Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс
Киноафиша Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс

Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс

16+
Возраст 16+

О выставке

Интерактивная программа «В Тишине»

В Музее «В Тишине» пройдет уникальная интерактивная программа для пар. Участники смогут познакомиться с новыми способами коммуникации: говорить руками и слушать глазами. Программа включит в себя мастер-класс «Угадай аромат», где гости смогут определить 14 различных запахов в арома-лотто и создать собственный арома-амулет. Это событие подойдет тем, кто ищет необычные способы общения и новые впечатления.

Романтическая экскурсия «В Тишине»

Романтичная экскурсия «В Тишине» предлагает участникам уникальную возможность — говорить без слов. Эта интерактивная программа включает пять зон, в которых вы сможете узнать друг друга совершенно по-новому. Посторонние посетители не помешают вам, ведь основная задача организаторов — создать уютную и романтическую атмосферу.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, а также научитесь готовить собственные шоколадные конфеты, которые сможете забрать с собой в подарочной упаковке.

Обратите внимание: мастер-класс проводится в составе сборной группы.

Продолжительность: 2 часа

Последовательность программ определяет организатор.

Купить билет на выставка Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс

Помощь с билетами
В других городах
Март
2 марта понедельник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
3 марта вторник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
4 марта среда
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
5 марта четверг
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
6 марта пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
7 марта суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5600 ₽
8 марта воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
9 марта понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
10 марта вторник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
11 марта среда
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12 марта четверг
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
13 марта пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14 марта суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
15 марта воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
16 марта понедельник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
17 марта вторник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18 марта среда
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
19 марта четверг
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
20 марта пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
21 марта суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
22 марта воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
23 марта понедельник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
24 марта вторник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
25 марта среда
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
26 марта четверг
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
27 марта пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
28 марта суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
29 марта воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5040 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
30 марта понедельник
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
31 марта вторник
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 4500 ₽

Фотографии

Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс Свидание в Тишине + шоколадный мастер-класс

В ближайшие дни

Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
2 марта в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1480 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
14 марта в 11:00 Планетарий
от 300 ₽
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
7 марта в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1680 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше