Интерактивная программа «В Тишине»

В Музее «В Тишине» пройдет уникальная интерактивная программа для пар. Участники смогут познакомиться с новыми способами коммуникации: говорить руками и слушать глазами. Программа включит в себя мастер-класс «Угадай аромат», где гости смогут определить 14 различных запахов в арома-лотто и создать собственный арома-амулет. Это событие подойдет тем, кто ищет необычные способы общения и новые впечатления.

Романтическая экскурсия «В Тишине»

Романтичная экскурсия «В Тишине» предлагает участникам уникальную возможность — говорить без слов. Эта интерактивная программа включает пять зон, в которых вы сможете узнать друг друга совершенно по-новому. Посторонние посетители не помешают вам, ведь основная задача организаторов — создать уютную и романтическую атмосферу.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, а также научитесь готовить собственные шоколадные конфеты, которые сможете забрать с собой в подарочной упаковке.

Обратите внимание: мастер-класс проводится в составе сборной группы.

Продолжительность: 2 часа

Последовательность программ определяет организатор.