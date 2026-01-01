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Ева Польна
Киноафиша Ева Польна

Ева Польна

6+
Возраст 6+

О концерте

Ева Польна в Зимнем театре Сочи

Ева Польна – не просто артистка, а человек, который может рассказать историю через музыку. Ее песни становятся саундтреком к самым разным моментам жизни, наполняя каждый концерт особой атмосферой.

Концерты Евы – это место, где музыка и эмоции сливаются воедино. Здесь зрители могут услышать истории о любви, надежде и сбывшихся мечтах. Каждую песню публика воспринимает по-своему, внося в нее свои воспоминания и эмоции.

На концерте ожидайте любимые хиты, живое звучание и неподдельные эмоции. Ева могла бы выступать снова и снова, и зрители возвращаются на ее выступления именно за этим чувством легкости и близости, которые создают уникальную атмосферу.

Каждое выступление Евы Польной – это не просто концерт, а тёплая встреча. Здесь происходит живой диалог между артисткой и аудиторией, позволяющий каждому участнику ощутить себя частью этого особого события. Вечер проходит от первой до последней песни, оставляя в сердцах зрителей незабываемое впечатление.

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В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 3500 ₽

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Ева Польна Ева Польна Ева Польна Ева Польна

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